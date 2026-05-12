Румунія вимагає більшого захисту від дронів РФ: ЄС має посилити оборону східного флангу
Міністр оборони Румунії Раду Міруца заявив про необхідність перегрупування сил ЄС для ефективного захисту від російських безпілотників, які порушують повітряний простір.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Міруца заявив перед початком засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.
"У той час, як у центрі континенту ці російські атаки відчуваються не так, як вони відчуваються на периферії, ми стикаємося з тим, що кілька разів на місяць дрони входять у європейський повітряний простір НАТО та Румунії", – розповів Міруца.
Дрони РФ порушують повітряний простір всього східного флангу НАТО
Він підкреслив, що російські дрони порушують не лише повітряний простір Румунії - "це відбувається на всьому східному фланзі".
"Цілком очевидно, що всередині Європейського Союзу ми повинні перегрупувати наші потужності, наші спроможності, щоб зменшити цей тип порушень… Спроможності, які мають країни, мають бути перегруповані, щоб боротися з цими російськими дронами", – закликав румунський міністр.
Раду Міруца розповів, що з початку 2026 року 14 дронів порушили повітряний простір Румунії.
"Якщо в центрі континенту такі ризики не існують, то на периферії вони існують, і є певні потужності в центрі континенту, які можна було б перенести на периферію, щоб захистити континент", – повторив він.
