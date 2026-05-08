На Закарпатті викрили два канали переправлення чоловіків до Румунії. ВIДЕО
На Закарпатті правоохоронці припинили діяльність двох каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-румунський кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.
Підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ отримали житель Закарпаття та мешканець Івано-Франківської області.
Як працювала схема
За даними слідства, організатори планували заробляти на незаконному переправленні чоловіків за кордон.
Івано-франківця затримали на околиці села Ділове.
Правоохоронці встановили, що він автомобілем перевозив жителя Київської області, якому пообіцяв організувати незаконний перетин кордону через річку Тиса.
За таку "послугу" чоловік заплатив 8 тисяч євро.
Хто брав участь у спецоперації
Оперативники Мукачівського прикордонного загону проводили викриття спільно з працівниками Нацполіції, СБУ та прокуратури.
До операції також залучали військовослужбовців відділу прикордонної служби "Ділове" та спецпідрозділу "Дозор".
