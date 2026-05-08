На Закарпатті викрили два канали переправлення чоловіків до Румунії. ВIДЕО

На Закарпатті правоохоронці припинили діяльність двох каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-румунський кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

Підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ отримали житель Закарпаття та мешканець Івано-Франківської області.

Як працювала схема

За даними слідства, організатори планували заробляти на незаконному переправленні чоловіків за кордон.

Івано-франківця затримали на околиці села Ділове.

Правоохоронці встановили, що він автомобілем перевозив жителя Київської області, якому пообіцяв організувати незаконний перетин кордону через річку Тиса.

За таку "послугу" чоловік заплатив 8 тисяч євро.

Хто брав участь у спецоперації

Оперативники Мукачівського прикордонного загону проводили викриття спільно з працівниками Нацполіції, СБУ та прокуратури.

До операції також залучали військовослужбовців відділу прикордонної служби "Ділове" та спецпідрозділу "Дозор".

там один канал. Сплошний.
08.05.2026 14:24 Відповісти
широкополосний
08.05.2026 14:28 Відповісти
А канал переправлення чоловіків 18-22 вже викрили? Вся різниця - тільки в тому, кого вписали в закон, а кого ні.
08.05.2026 14:34 Відповісти
Правильно, повинен працювати лише єдиний офіційний канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-румунський кордон! Жодної копійчини повз смарагдової партійної каси!
08.05.2026 15:07 Відповісти
А ДЕ ТУНЕЛІ !?)
09.05.2026 02:59 Відповісти
 
 