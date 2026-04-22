В Одесі затримали двох громадян Молдови за розбій при переправленні за кордон. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон та затримали двох іноземців, які, окрім організації схеми, вчинили розбій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

Схема переправлення

За даними слідства, організатором незаконного каналу був адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно шукав клієнтів і координував їхнє переправлення через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Безпосередніми виконавцями були двоє громадян Молдови, які виконували роль перевізників.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 15 тисяч доларів.

Читайте: Поліція затримала двох нападників за розбій та викрадення коштів у ветерана ЗСУ. ФОТОрепортаж











Розбійний напад

Один із епізодів завершився нападом на клієнта.

Чоловік зустрівся з перевізниками в Одесі, після чого разом із ними вирушив у напрямку кордону.

У дорозі зловмисники зупинили автомобіль і, погрожуючи ножем та фізичною розправою, відібрали у нього 6 тисяч доларів.

Потерпілому вдалося вирватися і втекти.

Також читайте: СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами. ФОТОрепортаж

Затримання підозрюваних

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування фігурантів.

Одного із підозрюваних затримали на виїзді з Одеси, іншого – у центрі міста.

Обом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж