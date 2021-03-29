В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники поліції затримали двох осіб, причетних до розбійного нападу на співробітника будівельної фірми, під час якого було викрадено 900 тис. гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Напад стався на стоянці біля офісу фірми в Київському районі Одеси, як тільки чоловік вийшов зі свого автомобіля. Зловмисники вистрілили в нього, побили, відібрали сумку з готівкою в сумі близько 900 тисяч гривень і втекли на своєму автомобілі. 47-річного потерпілого з травмою голови доставили в лікарню і прооперували.

З місця події поліцейські вилучили п'ять стріляних гільз від зброї ймовірно травматичної дії.

Вже через кілька хвилин у гаражах на Фонтанській дорозі правоохоронці знайшли покинутий Ford Scorpio, яким пересувалися зловмисники. Як з'ясувалося згодом, транспортний засіб вони облили зсередини бензином і підпалили, проте вогонь швидко згас, не викликавши значних пошкоджень. У той же день поліцейські встановили фігурантів злочину і затримали двох із них. Вживаються заходи щодо встановлення місця перебування та затримання третього співучасника злочину.

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За словами підозрюваних, розбійний напад вони спланували, коли дізналися, що потерпілий мав завезти в офіс зарплату працівників фірми. За місцем проживання правопорушників провели невідкладні обшуки, під час яких вилучили частину викрадених грошей.

20 і 29-річному чоловікам оголосили підозру за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, де очікують обрання запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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