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В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники поліції затримали двох осіб, причетних до розбійного нападу на співробітника будівельної фірми, під час якого було викрадено 900 тис. гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Напад стався на стоянці біля офісу фірми в Київському районі Одеси, як тільки чоловік вийшов зі свого автомобіля. Зловмисники вистрілили в нього, побили, відібрали сумку з готівкою в сумі близько 900 тисяч гривень і втекли на своєму автомобілі. 47-річного потерпілого з травмою голови доставили в лікарню і прооперували.

З місця події поліцейські вилучили п'ять стріляних гільз від зброї ймовірно травматичної дії.

В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція 01

Вже через кілька хвилин у гаражах на Фонтанській дорозі правоохоронці знайшли покинутий Ford Scorpio, яким пересувалися зловмисники. Як з'ясувалося згодом, транспортний засіб вони облили зсередини бензином і підпалили, проте вогонь швидко згас, не викликавши значних пошкоджень. У той же день поліцейські встановили фігурантів злочину і затримали двох із них. Вживаються заходи щодо встановлення місця перебування та затримання третього співучасника злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами підозрюваних, розбійний напад вони спланували, коли дізналися, що потерпілий мав завезти в офіс зарплату працівників фірми. За місцем проживання правопорушників провели невідкладні обшуки, під час яких вилучили частину викрадених грошей.

В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція 02

В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція 03

20 і 29-річному чоловікам оголосили підозру за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, де очікують обрання запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Помив руки антисептиком, вдягнув маску, перехрестився і пограбував храм, - у Сваляві невідомий чоловік, дотримуючись карантинних заходів, украв пожертви в церкви. ВІДЕО камер спостереження

Автор: 

пограбування (576) Одеса (5473) Нацполіція (15202) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Нє тот колєнкор. Оце вам Гай Річі позавчора був:
https://fbnews24.com.ua/uvirvavsia-terpets-postiino-platyty-na-odeshchyni-************-rozstriliav-reketyriv-foto-18/?fbclid=IwAR2xa6i8iyGN9ibYbesMg8oMP_UD7eNQ_473HFM38FuCf5YzLaLDld6zSh8 Увірвався терпець постійно платити: на Одещині підприємець розстріляв рекетирів. Фото 18+

https://fbnews24.com.ua/category/novyny/ НОВИНИ

"За даними Telegram-каналу "Одеса Info", до власника мийки 35-річного мешканця міста Роздільна Вадима С. приїхав 39-річний рекетир Олександр Рожко на прізвисько "Ляма" зі своїм охоронцем.
Вони вимагали, щоб той віддавав їм щомісячну "данину" за роботу його мийки. При цьому охоронець погрожував Вадиму С. травматичним пістолетом.
В результаті конфлікту власник мийки взяв мисливську рушницю і зробив два постріли, убивши Рожко і поранивши 35-річного охоронця."
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29.03.2021 21:51
+5
Абреки. Они у вас последнее время очень прочно окопались. Дома им не рады.
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29.03.2021 22:34
+4
Нагородити і відпустити!
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29.03.2021 22:02
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Никогда не стреляйте в потолок. Там может быть второй этаж и живые люди (ц, не точная) Беня Крик.
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29.03.2021 21:22 Відповісти
Из травмата, не стоит стрелять в потолок по другой причине: можно получить в голову свою же пулю...
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29.03.2021 22:22 Відповісти
Млин, постоянно забываю, как популярны у вас вот эти резинкострелятельные недоразумения...
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29.03.2021 22:30 Відповісти
Дело не в популярности, а в том, что это единственная доступная разновидность пистолетов/револьверов для граждан.
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29.03.2021 22:32 Відповісти
Судя по криминальным сводкам - таки не для Граждан, а для различных абреков и мажоров.
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29.03.2021 22:37 Відповісти
В офіс віз нелегальну зарплату з обнальної ями кримінальний бізнесмен, чим фактично чинив злочин, а добропорядні громадяни хотіли злочин попередити і затримати кримінального бізнесмена з кримінальними грошима.
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29.03.2021 22:54 Відповісти
И раздать эти криминальные гроши простым людям
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30.03.2021 00:01 Відповісти
так. Но позже. Завтра.
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30.03.2021 07:49 Відповісти
и то не для всех
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31.03.2021 00:23 Відповісти
Я 1млн грн не дал украсть у народа, а сейчас продажная полиция, которая грабит народ меня хочет уничтожить - твари
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29.03.2021 21:24 Відповісти
Напевне Стерненка випустили на прохання Порошенка і вони вдвох вчинили це неподобство. Але це - не точно.
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29.03.2021 21:26 Відповісти
Ідіот, чи прикидаєшся?
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29.03.2021 21:43 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%98%D1%80%D0%BE%CC%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.,%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E. ирония
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29.03.2021 22:17 Відповісти
может, они деньги роздали бедным пенсионерам и матерям-одиночкам
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29.03.2021 21:29 Відповісти
куртку хотели купить - и отакое вот.
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29.03.2021 21:34 Відповісти
Сумніваюсь я що зарплату в офіс привозили в мішках! Відмазка для лохів.
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29.03.2021 21:30 Відповісти
я вас умоляю! могли и в мешках (если половин рабов не оформлена)
другое дело - почему один вез? кто еще знал что повезет? один повезет !
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29.03.2021 21:44 Відповісти
Я Вас умоляю...это ж Одесса. Вы пукнули возле Дюка - через 3 минуты вся Молдаванка знает, шо Вы имели на завтрак.
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29.03.2021 22:19 Відповісти
таки да...))) та оте два босяка ж совсем на местных харями не тянут...игде ж они тот сквозняк словили шоб точное время приезда этого самоуверенного одинокого буратины узнать? )))
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29.03.2021 22:29 Відповісти
Абреки. Они у вас последнее время очень прочно окопались. Дома им не рады.
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29.03.2021 22:34 Відповісти
На зоні їх точно перевоспітають!
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29.03.2021 21:31 Відповісти
Та да. На зоне ж все сплошь благородные высокоморальные люди, только и заняты перевоспитанием. Им только успевай подвозить заблудших
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30.03.2021 00:04 Відповісти
ага
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31.03.2021 00:25 Відповісти
Нє тот колєнкор. Оце вам Гай Річі позавчора був:
https://fbnews24.com.ua/uvirvavsia-terpets-postiino-platyty-na-odeshchyni-************-rozstriliav-reketyriv-foto-18/?fbclid=IwAR2xa6i8iyGN9ibYbesMg8oMP_UD7eNQ_473HFM38FuCf5YzLaLDld6zSh8 Увірвався терпець постійно платити: на Одещині підприємець розстріляв рекетирів. Фото 18+

https://fbnews24.com.ua/category/novyny/ НОВИНИ

"За даними Telegram-каналу "Одеса Info", до власника мийки 35-річного мешканця міста Роздільна Вадима С. приїхав 39-річний рекетир Олександр Рожко на прізвисько "Ляма" зі своїм охоронцем.
Вони вимагали, щоб той віддавав їм щомісячну "данину" за роботу його мийки. При цьому охоронець погрожував Вадиму С. травматичним пістолетом.
В результаті конфлікту власник мийки взяв мисливську рушницю і зробив два постріли, убивши Рожко і поранивши 35-річного охоронця."
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29.03.2021 21:51 Відповісти
Нагородити і відпустити!
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29.03.2021 22:02 Відповісти
Ну если он не имеет денег (шо вряд ли) и связей (шо вряд ли ) тогда ему песец. И вот только не нужно кричать про первый в Украине прецендент который был в Семиполках чи как они назывались. Наш гуманный суд на слово прецендент реагирует только когда шелестят доллары. НО и то это не обычный работяга с завода или не дай бог со стройки был , таких стараются садить в первую очередь.
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31.03.2021 00:29 Відповісти
Врут что грузины!
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29.03.2021 22:19 Відповісти
очень жаль..как их находят не понятно..по телепатии чтоли..им памятник ставить надо сколько денег ..у меня ноль и гречка -------------мусара здохните((
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30.03.2021 01:52 Відповісти
 
 