В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе сотрудники полиции задержали двух лиц, причастных к разбойному нападению на сотрудника строительной фирмы, в ходе которого были похищены 900 тыс. гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Нападение произошло на стоянке возле офиса фирмы в Киевском районе Одессы, как только мужчина вышел из своего автомобиля. Злоумышленники выстрелили в него, избили, отобрали сумку с наличными в сумме около 900 тысяч гривен и скрылись на своем автомобиле. 47-летнего пострадавшего с травмой головы доставили в больницу и прооперировали.
С места происшествия полицейские изъяли пять стреляных гильз от оружия вероятно травматического действия.
Уже через несколько минут в гаражах на Фонтанской дороге правоохранители нашли брошенный Ford Scorpio, на котором передвигались злоумышленники. Как выяснилось впоследствии, транспортное средство они облили изнутри бензином и подожгли, однако огонь быстро погас, не вызвав значительных повреждений. В тот же день полицейские установили фигурантов преступления и задержали двух из них. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания третьего соучастника преступления.
По словам подозреваемых, разбойное нападение они спланировали, когда узнали, что потерпевший должен завезти в офис зарплату работников фирмы. По месту жительства правонарушителей провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли часть похищенных денег.
20 и 29-летнему мужчинам объявили подозрение по ч.4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают избрании меры пресечения. За совершенное им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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другое дело - почему один вез? кто еще знал что повезет? один повезет !
https://fbnews24.com.ua/uvirvavsia-terpets-postiino-platyty-na-odeshchyni-************-rozstriliav-reketyriv-foto-18/?fbclid=IwAR2xa6i8iyGN9ibYbesMg8oMP_UD7eNQ_473HFM38FuCf5YzLaLDld6zSh8 Увірвався терпець постійно платити: на Одещині підприємець розстріляв рекетирів. Фото 18+
https://fbnews24.com.ua/category/novyny/ НОВИНИ
"За даними Telegram-каналу "Одеса Info", до власника мийки 35-річного мешканця міста Роздільна Вадима С. приїхав 39-річний рекетир Олександр Рожко на прізвисько "Ляма" зі своїм охоронцем.
Вони вимагали, щоб той віддавав їм щомісячну "данину" за роботу його мийки. При цьому охоронець погрожував Вадиму С. травматичним пістолетом.
В результаті конфлікту власник мийки взяв мисливську рушницю і зробив два постріли, убивши Рожко і поранивши 35-річного охоронця."