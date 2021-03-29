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В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники полиции задержали двух лиц, причастных к разбойному нападению на сотрудника строительной фирмы, в ходе которого были похищены 900 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Нападение произошло на стоянке возле офиса фирмы в Киевском районе Одессы, как только мужчина вышел из своего автомобиля. Злоумышленники выстрелили в него, избили, отобрали сумку с наличными в сумме около 900 тысяч гривен и скрылись на своем автомобиле. 47-летнего пострадавшего с травмой головы  доставили в больницу и прооперировали.

С места происшествия полицейские изъяли пять стреляных гильз от оружия вероятно травматического действия.

В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция 01

Уже через несколько минут в гаражах на Фонтанской дороге правоохранители нашли брошенный Ford Scorpio, на котором передвигались злоумышленники. Как выяснилось впоследствии, транспортное средство они облили изнутри бензином и подожгли, однако огонь быстро погас, не вызвав значительных повреждений. В тот же день полицейские установили фигурантов преступления и задержали двух из них. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания третьего соучастника преступления. 

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По словам подозреваемых, разбойное нападение они спланировали, когда узнали, что потерпевший должен завезти в офис зарплату работников фирмы. По месту жительства правонарушителей провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли часть похищенных денег.

В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция 02
В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция 03

20 и 29-летнему мужчинам объявили подозрение по ч.4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают избрании меры пресечения. За совершенное им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

ограбление (1369) Одесса (7898) Нацполиция (16496) правоохранительные органы (2970) разбой (287) силовики (2799)


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Топ комментарии
+7
Нє тот колєнкор. Оце вам Гай Річі позавчора був:
https://fbnews24.com.ua/uvirvavsia-terpets-postiino-platyty-na-odeshchyni-************-rozstriliav-reketyriv-foto-18/?fbclid=IwAR2xa6i8iyGN9ibYbesMg8oMP_UD7eNQ_473HFM38FuCf5YzLaLDld6zSh8 Увірвався терпець постійно платити: на Одещині підприємець розстріляв рекетирів. Фото 18+

https://fbnews24.com.ua/category/novyny/ НОВИНИ

"За даними Telegram-каналу "Одеса Info", до власника мийки 35-річного мешканця міста Роздільна Вадима С. приїхав 39-річний рекетир Олександр Рожко на прізвисько "Ляма" зі своїм охоронцем.
Вони вимагали, щоб той віддавав їм щомісячну "данину" за роботу його мийки. При цьому охоронець погрожував Вадиму С. травматичним пістолетом.
В результаті конфлікту власник мийки взяв мисливську рушницю і зробив два постріли, убивши Рожко і поранивши 35-річного охоронця."
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29.03.2021 21:51
+5
Абреки. Они у вас последнее время очень прочно окопались. Дома им не рады.
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29.03.2021 22:34
+4
Нагородити і відпустити!
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29.03.2021 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Никогда не стреляйте в потолок. Там может быть второй этаж и живые люди (ц, не точная) Беня Крик.
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29.03.2021 21:22 Ответить
Из травмата, не стоит стрелять в потолок по другой причине: можно получить в голову свою же пулю...
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29.03.2021 22:22 Ответить
Млин, постоянно забываю, как популярны у вас вот эти резинкострелятельные недоразумения...
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29.03.2021 22:30 Ответить
Дело не в популярности, а в том, что это единственная доступная разновидность пистолетов/револьверов для граждан.
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29.03.2021 22:32 Ответить
Судя по криминальным сводкам - таки не для Граждан, а для различных абреков и мажоров.
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29.03.2021 22:37 Ответить
В офіс віз нелегальну зарплату з обнальної ями кримінальний бізнесмен, чим фактично чинив злочин, а добропорядні громадяни хотіли злочин попередити і затримати кримінального бізнесмена з кримінальними грошима.
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29.03.2021 22:54 Ответить
И раздать эти криминальные гроши простым людям
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30.03.2021 00:01 Ответить
так. Но позже. Завтра.
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30.03.2021 07:49 Ответить
и то не для всех
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31.03.2021 00:23 Ответить
Я 1млн грн не дал украсть у народа, а сейчас продажная полиция, которая грабит народ меня хочет уничтожить - твари
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29.03.2021 21:24 Ответить
Напевне Стерненка випустили на прохання Порошенка і вони вдвох вчинили це неподобство. Але це - не точно.
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29.03.2021 21:26 Ответить
Ідіот, чи прикидаєшся?
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29.03.2021 21:43 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%98%D1%80%D0%BE%CC%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.,%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E. ирония
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29.03.2021 22:17 Ответить
может, они деньги роздали бедным пенсионерам и матерям-одиночкам
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29.03.2021 21:29 Ответить
куртку хотели купить - и отакое вот.
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29.03.2021 21:34 Ответить
Сумніваюсь я що зарплату в офіс привозили в мішках! Відмазка для лохів.
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29.03.2021 21:30 Ответить
я вас умоляю! могли и в мешках (если половин рабов не оформлена)
другое дело - почему один вез? кто еще знал что повезет? один повезет !
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29.03.2021 21:44 Ответить
Я Вас умоляю...это ж Одесса. Вы пукнули возле Дюка - через 3 минуты вся Молдаванка знает, шо Вы имели на завтрак.
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29.03.2021 22:19 Ответить
таки да...))) та оте два босяка ж совсем на местных харями не тянут...игде ж они тот сквозняк словили шоб точное время приезда этого самоуверенного одинокого буратины узнать? )))
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29.03.2021 22:29 Ответить
Абреки. Они у вас последнее время очень прочно окопались. Дома им не рады.
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29.03.2021 22:34 Ответить
На зоні їх точно перевоспітають!
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29.03.2021 21:31 Ответить
Та да. На зоне ж все сплошь благородные высокоморальные люди, только и заняты перевоспитанием. Им только успевай подвозить заблудших
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30.03.2021 00:04 Ответить
ага
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31.03.2021 00:25 Ответить
Нє тот колєнкор. Оце вам Гай Річі позавчора був:
https://fbnews24.com.ua/uvirvavsia-terpets-postiino-platyty-na-odeshchyni-************-rozstriliav-reketyriv-foto-18/?fbclid=IwAR2xa6i8iyGN9ibYbesMg8oMP_UD7eNQ_473HFM38FuCf5YzLaLDld6zSh8 Увірвався терпець постійно платити: на Одещині підприємець розстріляв рекетирів. Фото 18+

https://fbnews24.com.ua/category/novyny/ НОВИНИ

"За даними Telegram-каналу "Одеса Info", до власника мийки 35-річного мешканця міста Роздільна Вадима С. приїхав 39-річний рекетир Олександр Рожко на прізвисько "Ляма" зі своїм охоронцем.
Вони вимагали, щоб той віддавав їм щомісячну "данину" за роботу його мийки. При цьому охоронець погрожував Вадиму С. травматичним пістолетом.
В результаті конфлікту власник мийки взяв мисливську рушницю і зробив два постріли, убивши Рожко і поранивши 35-річного охоронця."
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29.03.2021 21:51 Ответить
Нагородити і відпустити!
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29.03.2021 22:02 Ответить
Ну если он не имеет денег (шо вряд ли) и связей (шо вряд ли ) тогда ему песец. И вот только не нужно кричать про первый в Украине прецендент который был в Семиполках чи как они назывались. Наш гуманный суд на слово прецендент реагирует только когда шелестят доллары. НО и то это не обычный работяга с завода или не дай бог со стройки был , таких стараются садить в первую очередь.
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31.03.2021 00:29 Ответить
Врут что грузины!
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29.03.2021 22:19 Ответить
очень жаль..как их находят не понятно..по телепатии чтоли..им памятник ставить надо сколько денег ..у меня ноль и гречка -------------мусара здохните((
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30.03.2021 01:52 Ответить
 
 