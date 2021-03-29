В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники полиции задержали двух лиц, причастных к разбойному нападению на сотрудника строительной фирмы, в ходе которого были похищены 900 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Нападение произошло на стоянке возле офиса фирмы в Киевском районе Одессы, как только мужчина вышел из своего автомобиля. Злоумышленники выстрелили в него, избили, отобрали сумку с наличными в сумме около 900 тысяч гривен и скрылись на своем автомобиле. 47-летнего пострадавшего с травмой головы доставили в больницу и прооперировали.

С места происшествия полицейские изъяли пять стреляных гильз от оружия вероятно травматического действия.

Уже через несколько минут в гаражах на Фонтанской дороге правоохранители нашли брошенный Ford Scorpio, на котором передвигались злоумышленники. Как выяснилось впоследствии, транспортное средство они облили изнутри бензином и подожгли, однако огонь быстро погас, не вызвав значительных повреждений. В тот же день полицейские установили фигурантов преступления и задержали двух из них. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания третьего соучастника преступления.

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По словам подозреваемых, разбойное нападение они спланировали, когда узнали, что потерпевший должен завезти в офис зарплату работников фирмы. По месту жительства правонарушителей провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли часть похищенных денег.





20 и 29-летнему мужчинам объявили подозрение по ч.4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают избрании меры пресечения. За совершенное им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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