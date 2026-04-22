В Одессе задержали двух граждан Молдовы за разбой при переправке за границу. ФОТОрепортаж
В Одессе правоохранители раскрыли канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу и задержали двух иностранцев, которые, помимо организации этой схемы, совершили разбой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
Схема переправки
По данным следствия, организатором незаконного канала был администратор Telegram-канала, который дистанционно искал клиентов и координировал их переправку через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
Непосредственными исполнителями были двое граждан Молдовы, выполнявшие роль перевозчиков.
Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов.
Грабительское нападение
Один из эпизодов завершился нападением на клиента.
Мужчина встретился с перевозчиками в Одессе, после чего вместе с ними отправился в направлении границы.
По дороге злоумышленники остановили автомобиль и, угрожая ножом и физической расправой, отобрали у него 6 тысяч долларов.
Пострадавшему удалось вырваться и убежать.
Задержание подозреваемых
Правоохранители оперативно установили местонахождение фигурантов.
Одного из подозреваемых задержали на выезде из Одессы, другого – в центре города.
Обоим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знову зеленський…,. чи єрмак з татаровим нагадили??
чи навіть тут, на сензорі всяких «форумчан»
про зле тцк, «мясо», «рабів», «кріпаків», ...
ось його і розвели