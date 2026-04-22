В Одессе задержали двух граждан Молдовы за разбой при переправке за границу. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители раскрыли канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу и задержали двух иностранцев, которые, помимо организации этой схемы, совершили разбой.

Схема переправки

По данным следствия, организатором незаконного канала был администратор Telegram-канала, который дистанционно искал клиентов и координировал их переправку через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Непосредственными исполнителями были двое граждан Молдовы, выполнявшие роль перевозчиков.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов.

Грабительское нападение

Один из эпизодов завершился нападением на клиента.

Мужчина встретился с перевозчиками в Одессе, после чего вместе с ними отправился в направлении границы.

По дороге злоумышленники остановили автомобиль и, угрожая ножом и физической расправой, отобрали у него 6 тысяч долларов.

Пострадавшему удалось вырваться и убежать.

Задержание подозреваемых

Правоохранители оперативно установили местонахождение фигурантов.

Одного из подозреваемых задержали на выезде из Одессы, другого – в центре города.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

