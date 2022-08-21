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СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и разбойными нападениями. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ нейтрализовали в Одессе преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и похищением людей. Главаря - бывшего полицейского - и одного из участников уже задержали.

Об этом сообщает в Фейсбуке Управления СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, участники которой в условиях военного положения терроризировали жителей региона и требовали деньги. По данным следствия, банду возглавлял эксполицейский. Фигуранты похищали людей, совершали насилие и под искусственными предлогами систематически "выбивали" из потерпевших деньги. угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, используя фальшивое удостоверение сотрудника полиции.

Оперативники спецслужбы начали действовать, когда получили информацию о том, что банда готовит разбойное нападение на квартиру одесситки. Злоумышленники планировали "выбить" значительную сумму денег, угрожая ей убийством.

В результате оперативно-следственных действий задержан главарь и активный участник группировки. Им доложено о подозрении по признакам ч. 4 ст. 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Во время обысков в квартирах фигурантов правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

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СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и разбойными нападениями 01

СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и разбойными нападениями 02

СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и разбойными нападениями 03

Одесса (7953) похищение (1690) разбой (287) СБУ (20120)


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Топ комментарии
+15
Ментовка - кузня кадрів для бандюганів.
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21.08.2022 08:24 Ответить
+7
Цю бидлоту без затримання - до стіни з графіками знешкодження мерзоти!
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21.08.2022 08:05 Ответить
+7
А тих суддів, що їх прикривали теж затримали? Ні? Ну тоді це боротьба з вітряками - судді знайдуть собі нових злочинців.
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21.08.2022 08:23 Ответить
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Цю бидлоту без затримання - до стіни з графіками знешкодження мерзоти!
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21.08.2022 08:05 Ответить
А кротами МВС займається чи ніхто ?
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21.08.2022 08:10 Ответить
Які можуть бути кроти у реформованій мусарні поліції?
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21.08.2022 11:50 Ответить
А тих суддів, що їх прикривали теж затримали? Ні? Ну тоді це боротьба з вітряками - судді знайдуть собі нових злочинців.
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21.08.2022 08:23 Ответить
Ментовка - кузня кадрів для бандюганів.
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21.08.2022 08:24 Ответить
Мусарня, це велика смердюча псарня українських ОПГ. Послугами ціх собак користуються всі, хто заплатить, а ці смердючи собаки своєму господарю за кістку лижуть руку.
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21.08.2022 11:56 Ответить
Для госслужащих должен быть особый трибунал из пенсионеров и ветеранов. И автоматов к приговору по Кодексу +100% бонус как госслужащему... АВТОМАТОМ!
Иначе об нашу украинскую государственность по-прежнему будут вытирать ноги все кому ни лень.
У нас Родину любят как свой огород, садик, родителей, друзей, соседей, речку, рыбалку, лес, грибы... Но, *****, суд, РОВД или собез - это неизбежное зло непонятно почему и когда возникшее и непонятно почему процветающее!
*****, найдите хоть одного солдата ВСУ, который согласен сражаться и умереть за Председателя Конституционного суда, за Первого Зама секретарши Ермака или за прыдсидателя зЕденой зРады Украины?
А ведь воюют! И умирают!
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21.08.2022 09:07 Ответить
Орёл аваковский
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21.08.2022 09:07 Ответить
Одеса - була і є Одеса ...
Пропоную в Одесі створити добровільний батальйон ім. Міші Япончіка
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21.08.2022 09:08 Ответить
Конче-необхідний Військовий требунал!
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21.08.2022 09:16 Ответить
кацапское угруповання
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21.08.2022 10:02 Ответить
і кругом ментяри..
а хтось ще каже що серед ментів є нормальні люди...
нема
або відверті бандюки,
або чмошники які не зможуть працювати в людському колективі
або трутні, без честі та совісті
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21.08.2022 10:15 Ответить
Це вже давно назріло: силовикам - законникам за бандитизм, та службовцям за держзару - смертна кара з конфіскацією всього родинного майна до 2 коліна.
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21.08.2022 13:57 Ответить
 
 