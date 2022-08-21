СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и разбойными нападениями. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ нейтрализовали в Одессе преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и похищением людей. Главаря - бывшего полицейского - и одного из участников уже задержали.

Об этом сообщает в Фейсбуке Управления СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, участники которой в условиях военного положения терроризировали жителей региона и требовали деньги. По данным следствия, банду возглавлял эксполицейский. Фигуранты похищали людей, совершали насилие и под искусственными предлогами систематически "выбивали" из потерпевших деньги. угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, используя фальшивое удостоверение сотрудника полиции.

Оперативники спецслужбы начали действовать, когда получили информацию о том, что банда готовит разбойное нападение на квартиру одесситки. Злоумышленники планировали "выбить" значительную сумму денег, угрожая ей убийством.

В результате оперативно-следственных действий задержан главарь и активный участник группировки. Им доложено о подозрении по признакам ч. 4 ст. 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Во время обысков в квартирах фигурантов правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

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