СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и разбойными нападениями. ФОТОрепортаж
Сотрудники СБУ нейтрализовали в Одессе преступную группировку, занимавшуюся разбойными нападениями и похищением людей. Главаря - бывшего полицейского - и одного из участников уже задержали.
Об этом сообщает в Фейсбуке Управления СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, участники которой в условиях военного положения терроризировали жителей региона и требовали деньги. По данным следствия, банду возглавлял эксполицейский. Фигуранты похищали людей, совершали насилие и под искусственными предлогами систематически "выбивали" из потерпевших деньги. угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, используя фальшивое удостоверение сотрудника полиции.
Оперативники спецслужбы начали действовать, когда получили информацию о том, что банда готовит разбойное нападение на квартиру одесситки. Злоумышленники планировали "выбить" значительную сумму денег, угрожая ей убийством.
В результате оперативно-следственных действий задержан главарь и активный участник группировки. Им доложено о подозрении по признакам ч. 4 ст. 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Во время обысков в квартирах фигурантов правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.
Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.
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мусарніполіції?
Иначе об нашу украинскую государственность по-прежнему будут вытирать ноги все кому ни лень.
У нас Родину любят как свой огород, садик, родителей, друзей, соседей, речку, рыбалку, лес, грибы... Но, *****, суд, РОВД или собез - это неизбежное зло непонятно почему и когда возникшее и непонятно почему процветающее!
*****, найдите хоть одного солдата ВСУ, который согласен сражаться и умереть за Председателя Конституционного суда, за Первого Зама секретарши Ермака или за прыдсидателя зЕденой зРады Украины?
А ведь воюют! И умирают!
Пропоную в Одесі створити добровільний батальйон ім. Міші Япончіка
а хтось ще каже що серед ментів є нормальні люди...
нема
або відверті бандюки,
або чмошники які не зможуть працювати в людському колективі
або трутні, без честі та совісті