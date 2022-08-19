РУС
38 556 107

Горожане "слышат хлопки". Сохраняем спокойствие, - оккупационные власти Севастополя. ВИДЕО

Вечером 19 августа в оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Россияне говорят о работе ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы.

Также было опубликовано фото и доложено о работе ПВО в Севастополе.

Руководитель местной оккупационной администрации Развозжаев заявил: "Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Так же как и многие из горожан слышали хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре – корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 19 августа в оккупированной Евпатории было слышно 2 выстрела ПВО

Горожане слышат хлопки. Сохраняем спокойствие, - оккупационные власти Севастополя 01

взрыв (6914) Крым (26484) ПВО (3135) город Севастополь (1766)
Топ комментарии
+50
самі запускають, а потім самі збивають
19.08.2022 21:57 Ответить
+45
Кацапські свині не буде вже вам ніякого спокою доки не заберетесь з України до радново свінарніка...
19.08.2022 22:00 Ответить
+37
це ще укропи не починали, тільки розвідують
19.08.2022 22:01 Ответить
..раз два четыре пять HIMARS вышел погулять!
20.08.2022 07:16 Ответить
Хлоп-хлоп

Пісня, Наутилус Помпилиус
20.08.2022 08:45 Ответить
Ну якось бидлосу треба показувать навіщо вони збираються призив робити ванюшек і яшек.
20.08.2022 09:21 Ответить
Блін - ну ви всі тут даєте. там вже давно все відомо. В Сєастполє каца-молодь розважалась і запускала китайські ліхтарики. Ну бидлос росіянській пересрав і відкрили вогонь по тім ліхтарикам з усього що у них там залишилось.
20.08.2022 09:28 Ответить
Крым - болевая точка рашистского режима, "кнопочка", включающая ПАНИКУ как в кремле, так и среди рашистского быдла
нажимая эту кнопочку, можно поиграться с мокшанами в их же любимую игру - кто кого раньше возьмёт на понт
20.08.2022 09:37 Ответить
Ну что рашисты - фашисты, ссыте когда страшно, ну то-то, ну это только лишь цветочки, а ягодки то ещё впереди, толи ещё будет - ой-ой-ой!
20.08.2022 18:24 Ответить
Слышно как во дворе "козла" забивают.
20.08.2022 19:44 Ответить
