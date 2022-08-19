Горожане "слышат хлопки". Сохраняем спокойствие, - оккупационные власти Севастополя. ВИДЕО

Вечером 19 августа в оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Россияне говорят о работе ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные Telegram-каналы.

Также было опубликовано фото и доложено о работе ПВО в Севастополе.

Руководитель местной оккупационной администрации Развозжаев заявил: "Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Так же как и многие из горожан слышали хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре – корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их".

