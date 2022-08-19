УКР
Містяни "слышат хлопки". Зберігаємо спокій, - окупаційна влада Севастополя. ВIДЕО

Ввечері 19 серпня в окупованому Севастополі було чути вибухи. Росіяни кажуть про роботу ППО,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Також було опубліковане  фото та повідомлено про роботу ППО у Севастополі.

Керівник місцевої окупаційної адміністрації Развозжаєв заявив: ""Знаходжуся на робочому місці в Уряді. Так само як і багато хто з містян чув хлопки в центрі. Аналогічні трохи раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі корабельна арта. Історія та сама, що і вчора. За попередніми даними БПЛА . Цілі вражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу відмінно. Підтримаємо їх".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Увечері 19 серпня в окупованій Євпаторії було чути 2 постріли ППО. ВIДЕО

Містяни слышат хлопки. Зберігаємо спокій, - окупаційна влада Севастополя 01

вибух (4629) Крим (14256) ППО (3586) Севастополь (562)
+50
самі запускають, а потім самі збивають
19.08.2022 21:57 Відповісти
+45
Кацапські свині не буде вже вам ніякого спокою доки не заберетесь з України до радново свінарніка...
19.08.2022 22:00 Відповісти
+37
це ще укропи не починали, тільки розвідують
19.08.2022 22:01 Відповісти
..раз два четыре пять HIMARS вышел погулять!
20.08.2022 07:16 Відповісти
Хлоп-хлоп

Пісня, Наутилус Помпилиус
20.08.2022 08:45 Відповісти
Ну якось бидлосу треба показувать навіщо вони збираються призив робити ванюшек і яшек.
20.08.2022 09:21 Відповісти
Блін - ну ви всі тут даєте. там вже давно все відомо. В Сєастполє каца-молодь розважалась і запускала китайські ліхтарики. Ну бидлос росіянській пересрав і відкрили вогонь по тім ліхтарикам з усього що у них там залишилось.
20.08.2022 09:28 Відповісти
Крым - болевая точка рашистского режима, "кнопочка", включающая ПАНИКУ как в кремле, так и среди рашистского быдла
нажимая эту кнопочку, можно поиграться с мокшанами в их же любимую игру - кто кого раньше возьмёт на понт
20.08.2022 09:37 Відповісти
Ну что рашисты - фашисты, ссыте когда страшно, ну то-то, ну это только лишь цветочки, а ягодки то ещё впереди, толи ещё будет - ой-ой-ой!
20.08.2022 18:24 Відповісти
Слышно как во дворе "козла" забивают.
20.08.2022 19:44 Відповісти
