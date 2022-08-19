Містяни "слышат хлопки". Зберігаємо спокій, - окупаційна влада Севастополя. ВIДЕО
Ввечері 19 серпня в окупованому Севастополі було чути вибухи. Росіяни кажуть про роботу ППО,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Також було опубліковане фото та повідомлено про роботу ППО у Севастополі.
Керівник місцевої окупаційної адміністрації Развозжаєв заявив: ""Знаходжуся на робочому місці в Уряді. Так само як і багато хто з містян чув хлопки в центрі. Аналогічні трохи раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі корабельна арта. Історія та сама, що і вчора. За попередніми даними БПЛА . Цілі вражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу відмінно. Підтримаємо їх".
