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СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ нейтралізували в Одесі злочинне угруповання, яке займалося розбійними нападами та викраданням людей. Ватажка - колишнього поліцейського - та одного з учасників уже затримали.

Про це повідомляє у фейсбуці Управління СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, учасники якого в умовах воєнного стану тероризували мешканців регіону і вимагали гроші. За даними слідства, банду очолював експоліцейський. Фігуранти викрадали людей, чинили насильство та під штучними приводами систематично "вибивали" з потерпілих гроші. А в разі несплати погрожували фізичною розправою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники чинили розбійні напади та інші тяжкі злочини, використовуючи при цьому фальшиве посвідчення співробітника поліції.

Оперативники спецслужби почали діяти, коли отримали інформацію про підготовку бандою розбійного нападу на квартиру одеситки. Зловмисники планували "вибити" значну суму грошей, погрожуючи їй убивством.

У результаті оперативно-слідчих дій затримано ватажка та активного учасника угруповання. Їм повідомлено про підозру за ознаками ч. 4 ст. 187 КК (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану). Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили докази протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

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 СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами 01

 СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами 02

 СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами 03

Автор: 

Одеса (5538) викрадення (823) розбій (206) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+15
Ментовка - кузня кадрів для бандюганів.
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21.08.2022 08:24 Відповісти
+7
Цю бидлоту без затримання - до стіни з графіками знешкодження мерзоти!
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21.08.2022 08:05 Відповісти
+7
А тих суддів, що їх прикривали теж затримали? Ні? Ну тоді це боротьба з вітряками - судді знайдуть собі нових злочинців.
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21.08.2022 08:23 Відповісти
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Цю бидлоту без затримання - до стіни з графіками знешкодження мерзоти!
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21.08.2022 08:05 Відповісти
А кротами МВС займається чи ніхто ?
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21.08.2022 08:10 Відповісти
Які можуть бути кроти у реформованій мусарні поліції?
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21.08.2022 11:50 Відповісти
А тих суддів, що їх прикривали теж затримали? Ні? Ну тоді це боротьба з вітряками - судді знайдуть собі нових злочинців.
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21.08.2022 08:23 Відповісти
Ментовка - кузня кадрів для бандюганів.
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21.08.2022 08:24 Відповісти
Мусарня, це велика смердюча псарня українських ОПГ. Послугами ціх собак користуються всі, хто заплатить, а ці смердючи собаки своєму господарю за кістку лижуть руку.
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21.08.2022 11:56 Відповісти
Для госслужащих должен быть особый трибунал из пенсионеров и ветеранов. И автоматов к приговору по Кодексу +100% бонус как госслужащему... АВТОМАТОМ!
Иначе об нашу украинскую государственность по-прежнему будут вытирать ноги все кому ни лень.
У нас Родину любят как свой огород, садик, родителей, друзей, соседей, речку, рыбалку, лес, грибы... Но, *****, суд, РОВД или собез - это неизбежное зло непонятно почему и когда возникшее и непонятно почему процветающее!
*****, найдите хоть одного солдата ВСУ, который согласен сражаться и умереть за Председателя Конституционного суда, за Первого Зама секретарши Ермака или за прыдсидателя зЕденой зРады Украины?
А ведь воюют! И умирают!
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21.08.2022 09:07 Відповісти
Орёл аваковский
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21.08.2022 09:07 Відповісти
Одеса - була і є Одеса ...
Пропоную в Одесі створити добровільний батальйон ім. Міші Япончіка
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21.08.2022 09:08 Відповісти
Конче-необхідний Військовий требунал!
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21.08.2022 09:16 Відповісти
кацапское угруповання
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21.08.2022 10:02 Відповісти
і кругом ментяри..
а хтось ще каже що серед ментів є нормальні люди...
нема
або відверті бандюки,
або чмошники які не зможуть працювати в людському колективі
або трутні, без честі та совісті
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21.08.2022 10:15 Відповісти
Це вже давно назріло: силовикам - законникам за бандитизм, та службовцям за держзару - смертна кара з конфіскацією всього родинного майна до 2 коліна.
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21.08.2022 13:57 Відповісти
 
 