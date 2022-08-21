СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ нейтралізували в Одесі злочинне угруповання, яке займалося розбійними нападами та викраданням людей. Ватажка - колишнього поліцейського - та одного з учасників уже затримали.

Про це повідомляє у фейсбуці Управління СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, учасники якого в умовах воєнного стану тероризували мешканців регіону і вимагали гроші. За даними слідства, банду очолював експоліцейський. Фігуранти викрадали людей, чинили насильство та під штучними приводами систематично "вибивали" з потерпілих гроші. А в разі несплати погрожували фізичною розправою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники чинили розбійні напади та інші тяжкі злочини, використовуючи при цьому фальшиве посвідчення співробітника поліції.

Оперативники спецслужби почали діяти, коли отримали інформацію про підготовку бандою розбійного нападу на квартиру одеситки. Зловмисники планували "вибити" значну суму грошей, погрожуючи їй убивством.

У результаті оперативно-слідчих дій затримано ватажка та активного учасника угруповання. Їм повідомлено про підозру за ознаками ч. 4 ст. 187 КК (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану). Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили докази протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

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