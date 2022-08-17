На Херсонщині окупанти вдруге викрали голову ОТГ Коротун, - Соболевський
Голова Верхньорогачицької об’єднаної територіальної громади Світлана Коротун відмовилася співпрацювати з ворогом. Імовірно, її вивезли до Каховки.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
За його інформацією, близько 11:00 Коротун викрали з власного будинку та вивезли у невідомому напрямку, "ймовірно, до Каховки".
"Усі пропозиції щодо співпраці з орками вона відхилила", – наголосив чиновник.
58-річна голова Верхньорогачицької ОТГ мешкає у смт Верхній Рогачик нині окупованого Каховського району Херсонської області на лівому березі Дніпра.
За словами Соболевського, системний терор і масові фільтраційні заходи окупантів "підтверджують, що підтримки з боку населення орки не мають, а протестні настрої та потенціал вкрай високі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль