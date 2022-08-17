УКР
На Херсонщині окупанти вдруге викрали голову ОТГ Коротун, - Соболевський

світлана,коротун

Голова Верхньорогачицької об’єднаної територіальної громади Світлана Коротун відмовилася співпрацювати з ворогом. Імовірно, її вивезли до Каховки.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, близько 11:00 Коротун викрали з власного будинку та вивезли у невідомому напрямку, "ймовірно, до Каховки".

"Усі пропозиції щодо співпраці з орками вона відхилила", – наголосив чиновник.

58-річна голова Верхньорогачицької ОТГ мешкає у смт Верхній Рогачик нині окупованого Каховського району Херсонської області на лівому березі Дніпра.

За словами Соболевського, системний терор і масові фільтраційні заходи окупантів "підтверджують, що підтримки з боку населення орки не мають, а протестні настрої та потенціал вкрай високі".

викрадення (835) ОТГ (144) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (6228)
Треба було після першого викрадання на підконтрольну територію вибиратися. Орки на блокпостах за бабло на Запоріжжя відпускали.
показати весь коментар
17.08.2022 13:15 Відповісти
Я хочу задать один вопрос . Украина готовилась к войне 8лет на юге, учения с британцами всякое такое. Кацапы захватили херсонскую область за 24часа, ЗСУ не может отбить даже часть ее с поврежденной логистикой мостами , с хаймарсами уже месяц , почему ? Вдь у них на оборону было всего 5ть месецев. Это вопрос к ********* которые сдали херсонскую область за сутки.
показати весь коментар
17.08.2022 13:23 Відповісти
ми готувалися до шашликів, як сказав президент.
показати весь коментар
17.08.2022 13:31 Відповісти
Не тільки він а 99 процентів населення, хто вірив що плешиве нападе
показати весь коментар
17.08.2022 14:05 Відповісти
Тому що вони туди скільки війська завели і оборону зайняли, тепер важко без втрат повернути, здали ригошлюхи місцеві при владі яких ватно-совковий лохторат за гречку вибрав, ось і маемо проблему тепер, як і людей зберегти бо ніхто вмирати не хоче і повернути землю нашу, вирішити можливо тільки зброею високоточною в великій кількості
показати весь коментар
17.08.2022 14:04 Відповісти
В нас більше 23 установок типу хаймерсів.Тільки ними без бою можна сутками рівняти в ціль русню.А складається враження що вони задіяні пару штук і тільки для ударів по складах і все.
показати весь коментар
17.08.2022 19:38 Відповісти
Те саме до невиликої ділянки фронту харківської області.Де 5-6 хаймерсів за 3-4 дні може зрівняти с землею всю оборону орків і арту і живу силу і ЗСУ можуть спокійно її звільняти і вийти до кордонів.Це невелика ділянка фронту.Але цього теж не роблять.І таких прикладів достаньо.Це питання не до ЗСУ а генштабу що чекають і чому не роблять.Орки доречі такими малими кроками захоплюють нашу землю.Тобто вони можуть на невеликих ділянках продавлювати своїм лайном,а ми натівською зброєю і хаймерсами ні ,ось тут і питання.
показати весь коментар
17.08.2022 19:36 Відповісти
Питання одне якого хріну вона там під орками сидить і не виїде звідти
показати весь коментар
17.08.2022 13:58 Відповісти
а що, після 1-го разу її чомусь відпустили?
показати весь коментар
17.08.2022 15:48 Відповісти
"Викрали" як тоді свої ж викрали Федорова? Цирк, і ніхто не помічає?
показати весь коментар
17.08.2022 17:43 Відповісти
 
 