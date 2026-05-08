На Закарпатье раскрыли два канала переправки мужчин в Румынию. ВИДЕО
На Закарпатье правоохранители пресекли деятельность двух каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-румынскую границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
Подозрения по ч. 3 ст. 332 УК получили житель Закарпатья и житель Ивано-Франковской области.
Как работала схема
По данным следствия, организаторы планировали зарабатывать на незаконной переправке мужчин за границу.
Жителя Ивано-Франковска задержали на окраине села Деловое.
Правоохранители установили, что он на автомобиле перевозил жителя Киевской области, которому пообещал организовать незаконное пересечение границы через реку Тиса.
За такую "услугу" мужчина заплатил 8 тысяч евро.
Кто участвовал в спецоперации
Оперативники Мукачевского пограничного отряда проводили операцию совместно с сотрудниками Нацполиции, СБУ и прокуратуры.
К операции также привлекались военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" и спецподразделения "Дозор".
