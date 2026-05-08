РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5333 посетителя онлайн
Новости Видео Выезд мужчин за границу
835 5

На Закарпатье раскрыли два канала переправки мужчин в Румынию. ВИДЕО

На Закарпатье правоохранители пресекли деятельность двух каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-румынскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подозрения по ч. 3 ст. 332 УК получили житель Закарпатья и житель Ивано-Франковской области.

Как работала схема

По данным следствия, организаторы планировали зарабатывать на незаконной переправке мужчин за границу.

Жителя Ивано-Франковска задержали на окраине села Деловое.

Правоохранители установили, что он на автомобиле перевозил жителя Киевской области, которому пообещал организовать незаконное пересечение границы через реку Тиса.

За такую "услугу" мужчина заплатил 8 тысяч евро.

Читайте: В Одессе задержали двух граждан Молдовы за разбой при переправке за границу

Кто участвовал в спецоперации

Оперативники Мукачевского пограничного отряда проводили операцию совместно с сотрудниками Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

К операции также привлекались военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" и спецподразделения "Дозор".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия будет сотрудничать с Украиной по вопросу возвращения мужчин, - Мерц

Автор: 

граница (5366) Румыния (1259) уклонисты (1313) Закарпатская область (2730)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там один канал. Сплошний.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:24 Ответить
широкополосний
показать весь комментарий
08.05.2026 14:28 Ответить
А канал переправлення чоловіків 18-22 вже викрили? Вся різниця - тільки в тому, кого вписали в закон, а кого ні.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:34 Ответить
Правильно, повинен працювати лише єдиний офіційний канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-румунський кордон! Жодної копійчини повз смарагдової партійної каси!
показать весь комментарий
08.05.2026 15:07 Ответить
А ДЕ ТУНЕЛІ !?)
показать весь комментарий
09.05.2026 02:59 Ответить
 
 