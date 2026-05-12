Румыния требует усиления защиты от дронов РФ: ЕС должен усилить оборону восточного фланга

Министр обороны Румынии РадуМируца заявил о необходимости перегруппировки сил ЕС для эффективной защиты от российских беспилотников, нарушающих воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Мируца заявил перед началом заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.

"В то время как в центре континента эти российские атаки ощущаются не так, как на периферии, мы сталкиваемся с тем, что несколько раз в месяц дроны входят в европейское воздушное пространство НАТО и Румынии", - рассказал Мируца.

Дроны РФ нарушают воздушное пространство всего восточного фланга НАТО

Он подчеркнул, что российские дроны нарушают не только воздушное пространство Румынии – "это происходит на всем восточном фланге".

"Совершенно очевидно, что внутри Европейского Союза мы должны перегруппировать наши силы, наши возможности, чтобы уменьшить количество подобных нарушений… Возможности, которыми располагают страны, должны быть перегруппированы, чтобы бороться с этими российскими дронами", – призвал румынский министр.

Раду Мируца рассказал, что с начала 2026 года 14 дронов нарушили воздушное пространство Румынии.

"Если в центре континента таких рисков не существует, то на периферии они существуют, и есть определенные мощности в центре континента, которые можно было бы перенести на периферию, чтобы защитить континент", – повторил он.

