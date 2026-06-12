Страны-члены НАТО намерены предоставить верховному главнокомандующему объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексусу Гринкевичу большую свободу действий в отношении сбивания дронов до саммита лидеров, который состоится 7–8 июля в Анкаре.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов НАТО и одного представителя Альянса, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение Альянса

Сейчас члены НАТО самостоятельно определяют правила использования своего вооружения. Однако, по данным чиновников, новые условия предоставят американскому генералу Алексусу Гринкевичу больше полномочий для реагирования на угрозы.

Он сможет более гибко перемещать оборонные средства по всему Альянсу и устанавливать уровни боевой готовности техники без необходимости получать формальное одобрение от правительств стран. Предложение также предусматривает, что системы противоракетной обороны и истребители на восточном фланге теперь будут действовать совместно как полноценная ПВО.

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Некоторые союзники по НАТО ранее жаловались, что такие "национальные оговорки" создают разные правила внутри Альянса и мешают оперативно ликвидировать воздушные угрозы, пишет Politico.

Защита Альянса от дронов

По словам представителя НАТО, дискуссии об отмене этих ограничений продолжались как минимум с октября прошлого года на фоне регулярных инцидентов с дронами. Дополнительную срочность обсуждению придал запуск иранских баллистических ракет в направлении Турции в начале этого года.

"Страны всегда обращаются к НАТО, когда дрон влетает в их воздушное пространство. Но НАТО также требует, чтобы страны выполнили свою часть работы и отменили эти ограничения", — сообщил представитель Альянса.

В НАТО добавили, что Алексус Гринкевич представил свои предложения по повышению гибкости послам 32 стран НАТО еще в начале этого года.

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