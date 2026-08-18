Франція розслідує можливе втручання Росії у президентські вибори 2027 року
Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо дезінформаційних кампаній, спрямованих проти двох основних кандидатів на майбутніх президентських виборах у Франції — Едуара Філіппа та Габріеля Атталя. Російські мережі можуть бути причетні до інформаційних атак.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Російські фейки
На початку літа в мережі поширювалися фейкові новини з метою підриву передвиборчих кампаній Едуара Філіпа та Габріеля Атталя. На сфабрикованих відео, які публікували в соціальних мережах, використовували брендинг провідних французьких медіа.
Філіппа намагалися дискредитувати через твердження про стан його здоров'я, нібито він має нейродегенеративне захворювання, яке завадить йому брати участь у президентських виборах.
Атталя представляли як людину, яка нібито може мати хворобу Паркінсона та вживає наркотики. Атталь назвав ці відео фейковими, а Філіп утримався від публічних коментарів.
Хто за цим стоїть?
На початку серпня прокуратура також почала розгляд аналогічних підозр щодо Рафаеля Глюксмана — теж ймовірного кандидата у президенти. Його атакували через партнерку: у мережі поширили сфабриковане відео, в якому вона нібито підкуповує медіа заради просування кампанії політика.
Французьке агентство з моніторингу іноземного впливу Viginum зазначило, що за атаками можуть стояти пов'язані з Росією мережі дезінформації Storm-1516 та Matriochka. Розслідування триває.
- Президентські вибори у Франції мають відбутися 18 квітня 2027 року. Другий тур за необхідності проведуть 2 травня. Емманюель Макрон, який вже двічі обирався президентом, не може висувати свою кандидатуру.
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