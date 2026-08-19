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Новости Выборы в Украине
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В Офисе президента назвали идею Федорова провести выборы во время войны "полным отсутствием реализма"

В администрации Зеленского прокомментировали заявление Федорова о выборах

В Офисе президента считают, что идея бывшего министра обороны Михаила Федорова о проведении выборов во время войны лишена "реализма".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собеседника в ОП, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Федорова

По данным британской вещательной компании, призыв бывшего министра обороны к проведению выборов во время войны многие расценивают как самый серьезный вызов президентству Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России.

В видеообращении, опубликованном во вторник на YouTube, Федоров заявил, что "демократия не может быть заложницей России", и добавил, что "Украина воюет именно для того, чтобы остаться свободным европейским государством". Зеленского в ролике он по имени не называл.

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Реакция Офиса президента

Президент Украины Зеленский пока не отреагировал на видеообращение Федорова. В то же время источник в Офисе президента заявил BBC, что считает"очень странным планировать выборы среди ракет и беспилотников".

"Это демонстрирует полное отсутствие реализма", — сказал собеседник британской вещательной компании.

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Что предшествовало?

  • 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.

Автор: 

выборы (24318) Федоров Михаил (979) Офис Президента (1941)
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Топ комментарии
+17
Хтоб сумнівався - зєля буде триматись за владу до останнього, його тільки вперед ногами можна винести.
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19.08.2026 18:42 Ответить
+16
Для "особо одарьонних " поясню - чим довше зєля буде президентом ,тим довше буде війна ,він так само зацікавлений у безкінечній війні ,як і путлєр ,бо обоє на ній заробляють і війна для них як засіб виживання.
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19.08.2026 18:58 Ответить
+8
Це означає, що війна буде продовжуватись доти доки тече рікою грошова допомога для відмивання.
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19.08.2026 18:52 Ответить

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