В Офисе президента назвали идею Федорова провести выборы во время войны "полным отсутствием реализма"

В Офисе президента считают, что идея бывшего министра обороны Михаила Федорова о проведении выборов во время войны лишена "реализма".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собеседника в ОП, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Федорова

По данным британской вещательной компании, призыв бывшего министра обороны к проведению выборов во время войны многие расценивают как самый серьезный вызов президентству Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России.

В видеообращении, опубликованном во вторник на YouTube, Федоров заявил, что "демократия не может быть заложницей России", и добавил, что "Украина воюет именно для того, чтобы остаться свободным европейским государством". Зеленского в ролике он по имени не называл.

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Реакция Офиса президента

Президент Украины Зеленский пока не отреагировал на видеообращение Федорова. В то же время источник в Офисе президента заявил BBC, что считает"очень странным планировать выборы среди ракет и беспилотников".

"Это демонстрирует полное отсутствие реализма", — сказал собеседник британской вещательной компании.

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