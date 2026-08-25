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Операция "Мидас": экс-министра обороны Федорова вызвали в ВСК Рады. ДОКУМЕНТ
На заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, запланированное на 31 августа, пригласили бывшего главу Минобороны Михаила Федорова. Экс-министр должен разъяснить детали, связанные с операцией "Мидас".
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Федорова вызывают в ВСК
"Вызываем экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое состоится 31 августа. У комиссии появилось очень много вопросов к господину Михаилу. Хочется получить на них ответы", — отметил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее Федоров заявлял, что коррупция мешает Украине закончить войну в сильной позиции, и призвал провести выборы.
- 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
- В Офисе президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".
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+16 Ан Мур
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+15 олег иванов #434516
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+8 Maksym Chernomaz
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