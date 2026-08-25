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Новости Миндичгейт
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Операция "Мидас": экс-министра обороны Федорова вызвали в ВСК Рады. ДОКУМЕНТ

Федоров пойдет в Временную специальную комиссию Верховной Рады, чтобы говорить о коррупции

На заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, запланированное на 31 августа, пригласили бывшего главу Минобороны Михаила Федорова. Экс-министр должен разъяснить детали, связанные с операцией "Мидас".

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Федорова вызывают в ВСК

"Вызываем экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое состоится 31 августа. У комиссии появилось очень много вопросов к господину Михаилу. Хочется получить на них ответы", — отметил он.

Читайте также: Зеленский должен сказать нам всем, знал ли он о коррупции в своём окружении, — Федоров

Гончаренко — документ по Федорову

Что этому предшествовало?

  • Ранее Федоров заявлял, что коррупция мешает Украине закончить войну в сильной позиции, и призвал провести выборы.
  • 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
  • В Офисе президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".

Читайте также: В Офисе президента назвали идею Федорова провести выборы во время войны "полным отсутствием реализма"

Автор: 

коррупция (7889) Гончаренко (586) Федоров Михаил (993)
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Топ комментарии
+16
Розвінчання Федорова як липового опозиціонера продовжується.
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25.08.2026 11:22 Ответить
+15
Хай Мишко захватить із собою на засідання ТСК картонки з написом-" Я сім років не бачив корупцію." і "Я не піду в опозицію до президента."
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25.08.2026 11:22 Ответить
+8
Цікаво буде послухати про Умєрова, АОЗ та снаряди)
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25.08.2026 11:19 Ответить

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