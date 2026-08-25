Операция "Мидас": экс-министра обороны Федорова вызвали в ВСК Рады. ДОКУМЕНТ

На заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, запланированное на 31 августа, пригласили бывшего главу Минобороны Михаила Федорова. Экс-министр должен разъяснить детали, связанные с операцией "Мидас".

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Федорова вызывают в ВСК

"Вызываем экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое состоится 31 августа. У комиссии появилось очень много вопросов к господину Михаилу. Хочется получить на них ответы", — отметил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее Федоров заявлял, что коррупция мешает Украине закончить войну в сильной позиции, и призвал провести выборы.

18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.

В Офисе президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".

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