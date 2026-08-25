Миндич передал наличные фигурантке дела "Форест Гамп" Мудрой для залога за Галущенко, - САП

Наличные деньги для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой передал бизнесмен Тимур Миндич - фигурант дела НАБУ "Миндичгейт".

Об этом заявил прокурор САП на заседании по вопросу о мере пресечения в отношении руководителя "Сенс Банка" - Алексея Ступака, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что заявил прокурор

По словам Железняка, прокурор САП в своем выступлении сообщил, что 9 июня Миндич передал наличные средства Мудрой именно для внесения залога за Галущенко.

Прямая цитата прокурора:

Фактически начинаются все эти события с 9 июня 2026 года, когда Мудрая получила предложение приобщить к организации легализации наличных средств, в отношении которых обстоятельства свидетельствуют о получении их преступным путем, непосредственно от участника преступной организации, который передал их, находясь в розыске и будучи на территории Израиля. Передал эти денежные средства в наличных неустановленному лицу, чтобы в дальнейшем эти средства были с помощью проведения финансовых операций переведены в безналичный вид. С помощью, в частности, фиктивных тразакций внесенные на счета изначально подконтрольных участникам данных событий юридических лиц, эти средства приобрели легальный безналичный вид. После этого эти средства должны быть перечислены на счет ВАКС как уплата залога.

Кроме того, на заседании прозвучал еще ряд разговоров, которые, по данным САП, подтверждают, что деньги поступили именно от Миндича - и именно он обратился к Мудрой с просьбой внести залог.

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Сенс Банк

Прокурор САП просит взять Ступака под стражу с возможным залогом в 150 млн грн. Он подозревается по делу о легализации средств, которые вносились в качестве залога за Галущенко.

Прокурор также упомянул о разговоре между бывшей заместительницей главы Офиса президента Мудрой и Ступаком, после которого она заявила:

"Подожди, там идут нормальные потоки, их сейчас некому брать. А сейчас Геру (экс-министра Германа Галущенко) выпустят, и он снова сядет на эти потоки. Поэтому надо до этого момента себе что-то выторговать".

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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