Міндіч передав готівку фігурантці справи "Форест Гамп" Мудрій для застави за Галущенка, - САП

Готівку для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій передав бізнесмен Тімур Міндіч — фігурант справи НАБУ "Міндічгейт".

Про це заявив прокурор САП на засіданні про запобіжний захід для керівника "Сенс Банку" — Олексія Ступака, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявив прокурор

За словами Железняка, прокурор САП у своєму виступі повідомив, що 9 червня Міндіч передав готівкові кошти Мудрій саме для зарахування застави за Галущенка.

Пряма цитата прокурора:

Фактично починаються ці всі події з 9 червня 2026 року, коли пані Мудра отримала пропозицію долучити до організації легалізації готівкових коштів, щодо яких обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, безпосередньо від учасника злочинної організації, який передав їх, перебуваючи у розшуку та перебуваючи на території Ізраїлю. Передав ці грошові кошти в готівці невстановленій особі, щоб в подальшому ці кошти були за допомогою проведення фінансових операцій переведені в безготівковий вигляд. І за допомогою, зокрема, фіктивних тразакцій внесені на рахунки спочатку підконтрольних учасникам даних подій юридидчних осіб, надано цим коштам легальний безготівковий вигляд. Після цього ці кошти мали бути перераховані на рахунок ВАКС як сплата застави

Крім того, на засіданні прозвучав ще ряд розмов, які, за даними САП, підтверджують, що гроші походили саме від Міндіча — і саме він звернувся до Мудрої з проханням внести заставу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "За Германа привезли 200 миллионов. Думаем, как проплатить": розмови фігурантів операції "Форест Гамп

Сенс Банк

Прокурор САП просить взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн. Він має підозру у справі про легалізацію коштів, які вносились як застава за Галущенка.

Прокурор також згадав про розмову між ексзаступницею голови Офісу президента Мудрою та Ступаком, після якої вона заявила:

"Подожди, там нормальные потоки идут, их некому сейчас брать. А сейчас Геру (ексміністра Германа Галущенка) выпустят и он опять присядет на эти потоки. Поэтому надо до этого момента себе что-то выторговать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція "Мідас": ексміністра оборони Федорова викликали до ТСК Ради. ДОКУМЕНТ

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Читайте також: Нагадування про "Мідас": листівки з "привітанням" від Міндіча з’явилися на вулицях Києва. ФОТО