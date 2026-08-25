Зеленський після дзвінка Міндіча наказав Мудрій "витягувати" Галущенка із СІЗО, - Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував власну версію того, як, на його думку, розвивалися події довкола внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка у справі "Форрест Гамп" — зокрема, яку роль у цьому міг відіграти президент Володимир Зеленський.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Версія Железняка

Нардеп прямо наголосив, що це саме його припущення, а не встановлені факти.

За його словами, гіпотетичний ланцюг подій міг виглядати так: перебуваючи в СІЗО, Галущенко почав погрожувати "здати всіх", після чого бізнесмен Тімур Міндіч нібито зателефонував президенту Володимиру Зеленському з проханням посприяти звільненню експосадовця.

За версією Железняка, далі команду передали керівнику Офісу президента Кирилу Буданову, а той — своїй заступниці Ірині Мудрій, якій доручили організувати процес.

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Нардеп припустив, що заступниця голови ОП, аби передати готівку, залучила фігуранта вже чотирьох справ НАБУ, який своєю чергою звернувся до відомих учасників конвертаційних схем.

Паралельно, за його словами, могла тривати спроба перехопити контроль над фінансовими потоками Міндіча над держбанком. Кошти, за припущенням Железняка, пройшли через "Сенс Банк", а можливо — і через "Ощадбанк", після чого справу передали до ВАКС, Галущенка звільнили, а згодом розпочалося розслідування НАБУ.

"Просто ах###тільна історія для фільму Гая Річі. Нехай знімає "Слуга Народу 4: в усі тяжкі"", — прокоментував ситуацію нардеп.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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