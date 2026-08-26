200 тысяч боеголовок ежегодно: в Латвии появится новое оборонное предприятие

Эстония планирует построить в Латвии завод по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Эстонская телерадиовещательная корпорация ERR.

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Завод за 200 млн евро

Wolfram Europa планирует инвестировать 200 млн евро в строительство нового предприятия недалеко от латвийского города Екабпилс.

Ожидается, что уже в 2027 году завод начнет синтезировать взрывчатые вещества и производить различные боеголовки и перехватчики.

По расчетам, предприятие сможет ежегодно производить около 100 тысяч противотанковых мин и 200 тысяч боеголовок.

После выхода на полную мощность завод обеспечит около 200 рабочих мест в регионе. Для работы на предприятии понадобятся высококвалифицированные специалисты.

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Латвия хочет укрепить оборонную промышленность

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис назвал инвестиции важным шагом для развития оборонной промышленности страны.

"Инвестиции таких масштабов являются значительным шагом в развитии латвийского оборонного комплекса и демонстрируют способность нашей страны привлекать стратегически важные проекты… Наша цель — создать конкурентоспособную, экспортно-ориентированную оборонную промышленность, которая укрепит нашу национальную безопасность, создаст рабочие места с высокой добавленной стоимостью и будет способствовать долгосрочному экономическому росту", — отметил Валайнис.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия, по данным западных спецслужб, начала новую волну диверсий против европейских предприятий, производящих оружие.

По данным источников в западных разведывательных службах, Россия организует диверсии на оборонных предприятиях Европы, стараясь избегать прямой связи с Кремлем.

Для осуществления атак российская сторона, по данным разведки, вербует членов местных преступных группировок. Операции планируются так, чтобы они не достигали уровня, который мог бы повлечь за собой применение статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

На этой неделе Латвия задержала троих своих граждан по подозрению в поджоге завода по производству дронов в соседней Эстонии.

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