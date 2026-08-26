200 тысяч боеголовок ежегодно: в Латвии появится новое оборонное предприятие
Эстония планирует построить в Латвии завод по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Эстонская телерадиовещательная корпорация ERR.
Завод за 200 млн евро
Wolfram Europa планирует инвестировать 200 млн евро в строительство нового предприятия недалеко от латвийского города Екабпилс.
Ожидается, что уже в 2027 году завод начнет синтезировать взрывчатые вещества и производить различные боеголовки и перехватчики.
По расчетам, предприятие сможет ежегодно производить около 100 тысяч противотанковых мин и 200 тысяч боеголовок.
После выхода на полную мощность завод обеспечит около 200 рабочих мест в регионе. Для работы на предприятии понадобятся высококвалифицированные специалисты.
Латвия хочет укрепить оборонную промышленность
Министр экономики Латвии Викторс Валайнис назвал инвестиции важным шагом для развития оборонной промышленности страны.
"Инвестиции таких масштабов являются значительным шагом в развитии латвийского оборонного комплекса и демонстрируют способность нашей страны привлекать стратегически важные проекты… Наша цель — создать конкурентоспособную, экспортно-ориентированную оборонную промышленность, которая укрепит нашу национальную безопасность, создаст рабочие места с высокой добавленной стоимостью и будет способствовать долгосрочному экономическому росту", — отметил Валайнис.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия, по данным западных спецслужб, начала новую волну диверсий против европейских предприятий, производящих оружие.
По данным источников в западных разведывательных службах, Россия организует диверсии на оборонных предприятиях Европы, стараясь избегать прямой связи с Кремлем.
Для осуществления атак российская сторона, по данным разведки, вербует членов местных преступных группировок. Операции планируются так, чтобы они не достигали уровня, который мог бы повлечь за собой применение статьи 5 НАТО о коллективной обороне.
На этой неделе Латвия задержала троих своих граждан по подозрению в поджоге завода по производству дронов в соседней Эстонии.
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