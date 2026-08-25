Эстония использует все дипломатические возможности, чтобы Украина получила дополнительные средства ПВО, - Карис
Эстония не может самостоятельно производить и поставлять Украине средства противовоздушной обороны, однако работает с партнерами над их привлечением. Таллинн также планирует углублять сотрудничество с Киевом в сфере оборонного производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Эстонии Алар Карис заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 25 августа.
"Используем все дипломатические средства"
Карис подчеркнул, что Эстония делает все возможное, чтобы Украина получила дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны.
"Сейчас у нас нет возможности самостоятельно производить их и поставлять непосредственно в Украину, но мы используем все дипломатические средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы баллистические ракеты больше не поражали гражданское население и инфраструктуру", — заявил президент Эстонии.
Он также напомнил, что с начала российской агрессии Эстония оказала Украине помощь на общую сумму 1 млрд евро.
По словам Кариса, ежегодно такая поддержка составляет около 0,25% ВВП страны.
"Мы надеемся, что тем самым мы подали пример другим, более крупным странам", — отметил он.
Эстония хочет совместно с Украиной производить вооружение
Отдельным направлением сотрудничества Карис назвал развитие связей между оборонными отраслями Украины и Эстонии. Основное внимание страны планируют уделить совместному производству систем вооружения и развитию оборонного потенциала.
"Наши оборонные отрасли могут многое предложить друг другу, и нам в Эстонии есть чему поучиться у Украины", — подчеркнул Карис.
По его словам, заключенное между странами соглашение должно стать важным шагом для развития такого сотрудничества.
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