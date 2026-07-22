Эстония продолжит оказывать Украине военную помощь и углублять сотрудничество в оборонной сфере, - Михал после беседы с Корецким
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал рассказал о телефонном разговоре с новоназначенным премьер-министром Украины Сергеем Корецким, подчеркнув, что его страна и впредь будет поддерживать Украину.
Об этом Михал сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
"Эстония и впредь будет поддерживать Украину конкретными действиями, а не только словами. Мы будем оказывать военную помощь и углублять сотрудничество в оборонной сфере благодаря соглашению о поставках дронов, заключенному в Анкаре", - отметил Михал.
Членство в ЕС и НАТО
Также премьер Эстонии подчеркнул, что будущее Украины - в ЕС и НАТО.
"Мы будем продолжать работать, пока это не станет реальностью", - добавил он.
Кроме того, Михал призвал сделать Конференцию по восстановлению Украины в Таллинне в 2027 году успешной.
Что предшествовало
В начале июля сообщалось, чтоУкраина и Эстония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.
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