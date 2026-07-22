Естонія продовжить надавати Україні військову допомогу та поглиблювати співпрацю в оборонній галузі, - Міхал після розмови з Корецьким

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал розповів про телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, наголосивши, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Про це Міхал повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Естонія й надалі підтримуватиме Україну конкретними діями, а не лише словами. Ми надаватимемо військову допомогу та поглиблюватимемо співпрацю в оборонній галузі завдяки угоді про постачання дронів, укладеній в Анкарі", - зазначив Міхал.

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Членство в ЄС і НАТО

Також прем’єр Естонії наголосив, що майбутнє України – у ЄС та НАТО.

"Ми продовжуватимемо працювати, доки це не стане реальністю", – додав він.

Крім того, Міхал закликав зробити Конференцію з відновлення України в Таллінні у 2027 році успішною.

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Що передувало

На початку липня повідомлялося, що Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.