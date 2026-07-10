РФ у відповідь на дальні удари України посилює інформаційну війну, - розвідка Естонії

Росія реагує на успішні удари України по різних нафтопереробних заводах та інфраструктурних об’єктах у Росії активізацією інформаційної війни проти Заходу.

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони Естонії голова розвідувального центру Сил оборони полковник Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Удари по РФ та Криму

Так, Ківісельг зазначив, що Україна значно розширила спектр цілей і дальність ударів, що завдаються вглиб території РФ.

Крім того, продовжуються удари України по електростанціях та інфраструктурі в окупованому Криму.

Він зазначив, що за минулий тиждень Україна завдала ударів щонайменше по дев'яти нафтопереробних заводах та терміналах у глибині території Росії.

РФ реагує інформаційною війною

За словами Ківісельга, Росія доволі гостро реагує на успішні дальні удари України.

"Для цього використовується ворожа антизахідна риторика, що супроводжується погрозами та демагогією. Головним звинуваченням є те, що причиною успіху України є допомога та підтримка з боку Заходу", – сказав Ківісельг.

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Він зауважив, що в межах таких ворожих наративів Росія також піддала нападкам країни Балтії та Фінляндію, заявляючи, що ці держави дозволяють українцям використовувати свій повітряний простір для нанесення ударів по Росії, а також про намір країн Балтії масово висилати російськомовне населення зі своїх країн і про розміщення ядерної зброї в Литві чи Фінляндії.

Крім того, Кремль час від часу почав заявляти, що мова йде вже не про спеціальну військову операцію, а про повномасштабну війну, оскільки низка європейських країн та США підтримують Україну інформацією, розвідданими, спорядженням та озброєнням.

За словами Ківісельга, для підкріплення неправдивих заяв речника Кремля Дмитра Пєскова керівник відділу з прав людини та багатостороннього співробітництва МЗС Росії Григорій Лук’янцев 7 липня виступив із твердженням, що країни Балтії готуються до масової депортації російськомовного населення, що, очевидно, не відповідає дійсності.

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"Усі ці заяви, найімовірніше, слугують цілям скоординованої інформаційної операції, імовірна мета якої – викликати на Заході відчуття загрози у зв’язку з можливою ескалацією та підірвати єдність у подальшій підтримці України", – сказав Ківісельг.

"У цьому контексті можна розглядати й теми, які останнім часом публічно обговорювалися, щодо можливих провокацій з боку Росії та навіть військових приготувань у напрямку країн Балтії. Однак наразі це слід розглядати радше як частину інформаційної війни, розв’язаної Росією з метою впливу на західну громадськість. Як і раніше, ми не бачимо з боку Росії жодних військових приготувань до проведення в найближчому майбутньому військової операції в країнах Балтії або в цьому регіоні", – додав полковник.