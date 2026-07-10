БпЛА атакували Азов: горять нафтобаза та оптико-механічний завод. ВIДЕО
У ніч проти 10 липня в Ростовській області Росії пролунала серія вибухів. Безпілотники уразили нафтобазу та Азовський оптико-механічний завод у місті Азов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Exilenova+.
Внаслідок атаки в місті виникло кілька осередків займання. Найбільша пожежа спалахнула на території нафтобази, що підтверджують Osint-аналітики.
Також під удар потрапив Азовський оптико-механічний завод, який спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу російського оборонно-промислового комплексу.
Місцеві телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у різних районах Ростовської області. У регіоні оголошували ракетну небезпеку, а російська влада заявляла про роботу сил протиповітряної оборони.
Що відомо про атаковані об'єкти?
Акціонерне товариство "Азовський оптико-механічний завод" (АТ "АОМЗ") - машинобудівне та приладобудівне підприємство, розташоване в місті Азов Ростовської області. Завод спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем і входить до складу оборонно-промислового комплексу.
Нафтобаза розташована в районі Азовського морського порту і використовується для зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів. Вона є частиною паливно-логістичної інфраструктури міста, що обслуговує як цивільні, так і потенційно військові перевезення. Через близькість до порту об'єкт може забезпечувати відвантаження пального автомобільним, залізничним і морським транспортом.
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