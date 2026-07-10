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Новости Атака дронов на регионы РФ
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БПЛА атаковали Азов: горят нефтебаза и оптико-механический завод

В ночь на 10 июля в Ростовской области России прогремела серия взрывов. Беспилотники поразили нефтебазу и Азовский оптико-механический завод в городе Азов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Exilenova +.

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В результате атаки в городе возникло несколько очагов возгорания. Самый крупный пожар вспыхнул на территории нефтебазы, что подтверждают Osint-аналитики.

Также под удар попал Азовский оптико-механический завод, который специализируется на производстве оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав российского оборонно-промышленного комплекса.

Местные Telegram-каналы сообщали о серии взрывов в разных районах Ростовской области. В регионе объявили ракетную тревогу, а российские власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.

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Что известно об атакованных объектах?

Акционерное общество "Азовский оптико-механический завод" (АО "АОМЗ") - машиностроительное и приборостроительное предприятие, расположенное в городе Азов Ростовской области. Завод специализируется на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав оборонно-промышленного комплекса.

Нефтебаза расположена в районе Азовского морского порта и используется для хранения и перевалки светлых нефтепродуктов. Она является частью топливно-логистической инфраструктуры города, обслуживающей как гражданские, так и потенциально военные перевозки. Благодаря близости к порту объект может обеспечивать отгрузку топлива автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Автор: 

Удары по РФ (1095) Ростовская область РФ (15)
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Топ комментарии
+7
Героям слава!!!
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10.07.2026 07:57 Ответить
+1
кацапи,шо з е-ліцом😂
Бензина нет,света в Крыму
нет,хлеба нет,посевная
на грани срыва,продукты
растут в цене.Сво ідет по
плану?🤡
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10.07.2026 08:01 Ответить
+1
Рублівські шоссе - побратим Конча Заспи?? Тоді,звісно, туди дрони не літають...
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10.07.2026 08:15 Ответить

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