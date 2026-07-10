БПЛА атаковали Азов: горят нефтебаза и оптико-механический завод
В ночь на 10 июля в Ростовской области России прогремела серия взрывов. Беспилотники поразили нефтебазу и Азовский оптико-механический завод в городе Азов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Exilenova +.
В результате атаки в городе возникло несколько очагов возгорания. Самый крупный пожар вспыхнул на территории нефтебазы, что подтверждают Osint-аналитики.
Также под удар попал Азовский оптико-механический завод, который специализируется на производстве оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав российского оборонно-промышленного комплекса.
Местные Telegram-каналы сообщали о серии взрывов в разных районах Ростовской области. В регионе объявили ракетную тревогу, а российские власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.
Что известно об атакованных объектах?
Акционерное общество "Азовский оптико-механический завод" (АО "АОМЗ") - машиностроительное и приборостроительное предприятие, расположенное в городе Азов Ростовской области. Завод специализируется на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав оборонно-промышленного комплекса.
Нефтебаза расположена в районе Азовского морского порта и используется для хранения и перевалки светлых нефтепродуктов. Она является частью топливно-логистической инфраструктуры города, обслуживающей как гражданские, так и потенциально военные перевозки. Благодаря близости к порту объект может обеспечивать отгрузку топлива автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.
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Бензина нет,света в Крыму
нет,хлеба нет,посевная
на грани срыва,продукты
растут в цене.Сво ідет по
плану?🤡