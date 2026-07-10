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Новости Атака дронов на регионы РФ Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф
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Дроны атаковали порт Таганрога: под ударом нефтеналивной терминал. ВИДЕО+ФОТО

В российском Таганроге беспилотники нанесли удары по территории морского порта. После попаданий в городе наблюдается сильное задымление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и Exilenova+.

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По предварительной информации, пожар возник на территории портового терминала ООО "Курганнефтепродукт" (ОАО "Югтранзитсервис")

По данным сервиса MarineTraffic, на момент атаки в порту находились как минимум танкер, который, по сообщениям, был поражен накануне, и один сухогруз. В то же время из-за распространенной практики отключения транспондеров российскими судами фактическое количество кораблей в акватории порта и судоходном канале могло быть больше.

Портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт": что известно?

Портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" - это нефтеналивной комплекс в российском Таганроге (Ростовская область), расположенный на побережье Таганрогского залива Азовского моря. Основное назначение объекта - хранение, перевалка и отгрузка нефтепродуктов на морские суда.

Что известно о терминале:

  • Местоположение: Таганрог, Комсомольский спуск, 1, территория морского порта;
  • Год ввода в эксплуатацию: 2006;
  • Проектная пропускная способность: около 1,2 млн тонн нефтепродуктов в год;
  • Объем резервуарного парка: примерно 30 тыс. кубометров;
  • Максимальный дедвейт судов: до 10 тыс. тонн, максимальная осадка - 4,2 м.

Терминал специализируется на:

  • прием нефтепродуктов по железной дороге;
  • хранении топлива в резервуарном парке;
  • погрузке мазута и других нефтепродуктов на морские танкеры;
  • перевалке грузов через порт Таганрога.

Первые последствия атаки

Атака на Таганрог 10 июля
Атака на Таганрог 10 июля
Атака на Таганрог 10 июля

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