Дроны атаковали порт Таганрога: под ударом нефтеналивной терминал. ВИДЕО+ФОТО
В российском Таганроге беспилотники нанесли удары по территории морского порта. После попаданий в городе наблюдается сильное задымление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и Exilenova+.
По предварительной информации, пожар возник на территории портового терминала ООО "Курганнефтепродукт" (ОАО "Югтранзитсервис")
По данным сервиса MarineTraffic, на момент атаки в порту находились как минимум танкер, который, по сообщениям, был поражен накануне, и один сухогруз. В то же время из-за распространенной практики отключения транспондеров российскими судами фактическое количество кораблей в акватории порта и судоходном канале могло быть больше.
Портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт": что известно?
Портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" - это нефтеналивной комплекс в российском Таганроге (Ростовская область), расположенный на побережье Таганрогского залива Азовского моря. Основное назначение объекта - хранение, перевалка и отгрузка нефтепродуктов на морские суда.
Что известно о терминале:
- Местоположение: Таганрог, Комсомольский спуск, 1, территория морского порта;
- Год ввода в эксплуатацию: 2006;
- Проектная пропускная способность: около 1,2 млн тонн нефтепродуктов в год;
- Объем резервуарного парка: примерно 30 тыс. кубометров;
- Максимальный дедвейт судов: до 10 тыс. тонн, максимальная осадка - 4,2 м.
Терминал специализируется на:
- прием нефтепродуктов по железной дороге;
- хранении топлива в резервуарном парке;
- погрузке мазута и других нефтепродуктов на морские танкеры;
- перевалке грузов через порт Таганрога.
Первые последствия атаки
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