Дроны атаковали нефтебазу в Ставропольском крае: возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 9 июля в Ставропольском крае РФ объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Впоследствии появились сообщения об ударе по нефтебазе в городе Михайловске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Около 02:07 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об объявлении безпилотной опасности для региона.
Через несколько часов OSINT-сообщества обнародовали видео, на которых, как утверждается, запечатлена атака на нефтебазу "Лукойл-Югнафтопродукт" в городе Михайловске.
По данным аналитиков, после удара на объекте возник пожар, который к утру только усиливался.
Официальной информации о последствиях атаки или подтверждении поражения нефтебазы местные власти пока не обнародовали.
Нефтебаза "Лукойл-Югнафтопродукт": что известно?
"Лукойл-Югнефтепродукт" — дочернее предприятие российской нефтяной компании "Лукойл", специализирующееся на хранении, транспортировке и реализации нефтепродуктов в южных регионах РФ. Компания является одним из крупнейших операторов топливной инфраструктуры на Северном Кавказе и на Юге России.
- Основная деятельность — прием, хранение и отгрузка бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.
- Обеспечивает поставки топлива в сеть АЗС и оптовым потребителям в южных регионах России.
- Управляет десятками нефтебаз и сотнями автозаправочных станций, в частности в Ставропольском и Краснодарском краях.
В городе Михайловске Ставропольского края расположена одна из крупных нефтебаз предприятия, которая выполняет следующие функции:
- хранение резервных запасов топлива;
- распределение бензина и дизельного топлива по региону;
- обеспечение логистики для сети АЗС "Лукойл" на Северном Кавказе.
Пожар на нефтебазе
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(рюзьке романс)