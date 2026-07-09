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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували нафтобазу у Ставропольському краї: виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 9 липня в Ставропольському краї РФ оголосили небезпеку через загрозу атаки безпілотників. Згодом  з'явилися повідомлення про удар по нафтобазі в місті Михайлівську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Близько 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив про оголошення безпілотної небезпеки для регіону.

Через кілька годин OSINT-спільноти оприлюднили відео, на яких, як стверджується, зафіксовано атаку на нафтобазу "Лукойл-Югнафтопродукт" у місті Михайлівську.

За даними аналітиків, після удару на об'єкті виникла пожежа, яка до ранку лише посилювалася.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки або підтвердження ураження нафтобази місцева влада наразі не оприлюднила.

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Нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт": що відомо?

"Лукойл-Югнефтепродукт" — дочірнє підприємство російської нафтової компанії "Лукойл", яке спеціалізується на зберіганні, транспортуванні та реалізації нафтопродуктів у південних регіонах РФ. Компанія є одним із найбільших операторів паливної інфраструктури на Північному Кавказі та Півдні Росії.

  • Основна діяльність - прийом, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів.
  • Забезпечує постачання пального до мережі АЗС та оптових споживачів у південних регіонах Росії.
  • Керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій, зокрема у Ставропольському та Краснодарському краях.

У місті Михайловськ Ставропольського краю розташована одна з великих нафтобаз підприємства, яка виконує функції:

  • зберігання резервних запасів пального;
  • розподілу бензину та дизельного пального по регіону;
  • забезпечення логістики для мережі АЗС "Лукойл" на Північному Кавказі.

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Пожежа на нафтобазі

У ніч на 9 липня нафтобаза в Михайловську була атакована безпілотниками
У ніч на 9 липня нафтобаза в Михайловську була атакована безпілотниками
У ніч на 9 липня нафтобаза в Михайловську була атакована безпілотниками
У ніч на 9 липня нафтобаза в Михайловську була атакована безпілотниками
У ніч на 9 липня нафтобаза в Михайловську була атакована безпілотниками

Автор: 

безпілотник БпЛА (6096) Удари по РФ (1100) Ставропольський край РФ (11)
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Топ коментарі
+11
знов переживаєш за кацапів, що не зможуть заправитись?
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09.07.2026 07:56 Відповісти
+6
45°06'06.6"N 41°57'22.0"E
така собі для цього задрищенська немаленька нафтобаза - 17 РВС-5000, 2 РВС-2000, 2 РВС-1000, 20 РВС-500. Палати буде гарно.
Наші СБС приймають посильну участь у жнивах.
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09.07.2026 08:43 Відповісти
+4
Краса небесна , як гарно горить.
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09.07.2026 07:48 Відповісти

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