Дрони атакували нафтобазу у Ставропольському краї: виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 9 липня в Ставропольському краї РФ оголосили небезпеку через загрозу атаки безпілотників. Згодом з'явилися повідомлення про удар по нафтобазі в місті Михайлівську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Близько 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив про оголошення безпілотної небезпеки для регіону.

Через кілька годин OSINT-спільноти оприлюднили відео, на яких, як стверджується, зафіксовано атаку на нафтобазу "Лукойл-Югнафтопродукт" у місті Михайлівську.

За даними аналітиків, після удару на об'єкті виникла пожежа, яка до ранку лише посилювалася.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки або підтвердження ураження нафтобази місцева влада наразі не оприлюднила.

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Нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт": що відомо?

"Лукойл-Югнефтепродукт" — дочірнє підприємство російської нафтової компанії "Лукойл", яке спеціалізується на зберіганні, транспортуванні та реалізації нафтопродуктів у південних регіонах РФ. Компанія є одним із найбільших операторів паливної інфраструктури на Північному Кавказі та Півдні Росії.

Основна діяльність - прийом, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів.

Забезпечує постачання пального до мережі АЗС та оптових споживачів у південних регіонах Росії.

Керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій, зокрема у Ставропольському та Краснодарському краях.

У місті Михайловськ Ставропольського краю розташована одна з великих нафтобаз підприємства, яка виконує функції:

зберігання резервних запасів пального;

розподілу бензину та дизельного пального по регіону;

забезпечення логістики для мережі АЗС "Лукойл" на Північному Кавказі.

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Пожежа на нафтобазі









