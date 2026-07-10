Дрони атакували порт Таганрога: під ударом нафтоналивний термінал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському Таганрозі безпілотники завдали ударів по території морського порту. Після влучань у місті спостерігається значне задимлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.
За попередньою інформацією, пожежа виникла на території портового термінала ТОВ "Курганнефтепродукт" (ВАТ "Югтранзитсервис"
За даними сервісу MarineTraffic, на момент атаки в порту перебували щонайменше танкер, який, за повідомленнями, був уражений напередодні, та один суховантаж. Водночас через поширену практику вимкнення транспондерів російськими суднами фактична кількість кораблів в акваторії порту та судноплавному каналі могла бути більшою.
Портовий термінал ТОВ "Курганнефтепродукт": що відомо?
Портовий термінал ТОВ "Курганнефтепродукт" - це нафтоналивний комплекс у російському Таганрозі (Ростовська область), розташований на узбережжі Таганрозької затоки Азовського моря. Основне призначення об'єкта - зберігання, перевалка та відвантаження нафтопродуктів на морські судна.
Що відомо про термінал:
- Місце розташування: Таганрог, Комсомольський спуск, 1, територія морського порту;
- Рік введення в експлуатацію: 2006;
- Проєктна пропускна спроможність: близько 1,2 млн тонн нафтопродуктів на рік;
- Обсяг резервуарного парку: приблизно 30 тис. кубометрів;
- Максимальний дедвейт суден: до 10 тис. тонн, максимальна осадка - 4,2 м.
Термінал спеціалізується на:
- прийманні нафтопродуктів залізницею;
- зберіганні пального у резервуарному парку;
- навантаженні мазуту та інших нафтопродуктів на морські танкери;
- перевалці вантажів через порт Таганрога.
Перші наслідки атаки
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