РФ в ответ на дальние удары Украины усиливает информационную войну, – разведка Эстонии

Россия реагирует на успешные удары Украины по различным нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктурным объектам в России активизацией информационной войны против Запада.

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны Эстонии глава разведывательного центра Сил обороны полковник Антс Кивисельг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по РФ и Крыму

Так, Кивисельг отметил, что Украина значительно расширила спектр целей и дальность ударов, наносимых вглубь территории РФ.

Кроме того, продолжаются удары Украины по электростанциям и инфраструктуре в оккупированном Крыму.

Он отметил, что за прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по девяти нефтеперерабатывающим заводам и терминалам в глубине территории России.

Россия реагирует информационной войной

По словам Кивисельга, Россия довольно остро реагирует на успешные дальние удары Украины.

"Для этого используется враждебная антизападная риторика, сопровождаемая угрозами и демагогией. Главным обвинением является то, что причиной успеха Украины является помощь и поддержка со стороны Запада", - сказал Кивисельг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БПЛА атаковали Азов: горят нефтебаза и оптико-механический завод. ВИДЕО

Он отметил, что в рамках таких враждебных нарративов Россия также подвергла нападкам страны Балтии и Финляндию, заявляя, что эти государства позволяют украинцам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России, а также о намерении стран Балтии массово высылать русскоязычное население из своих стран и о размещении ядерного оружия в Литве или Финляндии.

Кроме того, Кремль время от времени начал заявлять, что речь идет уже не о специальной военной операции, а о полномасштабной войне, поскольку ряд европейских стран и США поддерживают Украину информацией, разведданными, снаряжением и вооружением.

По словам Кивисельга, для подкрепления ложных заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова руководитель отдела по правам человека и многостороннему сотрудничеству МИД России Григорий Лукьянцев 7 июля выступил с утверждением, что страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычного населения, что, очевидно, не соответствует действительности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирована ботоферма из более чем 20 тысяч аккаунтов, через которые РФ распространяла фейки об Украине. ФОТОрепортаж

"Все эти заявления, скорее всего, служат целям скоординированной информационной операции, вероятная цель которой - вызвать на Западе ощущение угрозы в связи с возможной эскалацией и подорвать единство в дальнейшей поддержке Украины", - сказал Кивисельг.

"В этом контексте можно рассматривать и темы, которые в последнее время публично обсуждались, касательно возможных провокаций со стороны России и даже военных приготовлений в направлении стран Балтии. Однако на данный момент это следует рассматривать скорее как часть информационной войны, развязанной Россией с целью оказания влияния на западную общественность. Как и ранее, мы не видим со стороны России никаких военных приготовлений к проведению в ближайшем будущем военной операции в странах Балтии или в этом регионе", - добавил полковник.