Естонія використовує всі дипломатичні можливості, щоб Україна отримала додаткові засоби ППО, - Каріс
Естонія не може самостійно виробляти та постачати Україні засоби протиповітряної оборони, однак працює з партнерами над їх залученням. Таллінн також планує поглиблювати співпрацю з Києвом у сфері оборонного виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Естонії Алар Каріс заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 25 серпня.
"Використовуємо всі дипломатичні засоби"
Каріс наголосив, що Естонія робить усе можливе, аби Україна отримала додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
"Наразі ми не маємо можливості самостійно виробляти їх і постачати безпосередньо в Україну, але використовуємо всі дипломатичні засоби, що є в нашому розпорядженні, аби балістичні ракети більше не вражали цивільне населення та інфраструктуру", – заявив президент Естонії.
Він також нагадав, що від початку російської агресії Естонія надала Україні допомогу на загальну суму 1 млрд євро.
За словами Каріса, щороку така підтримка становить близько 0,25% ВВП країни.
"Ми сподіваємося, що тим самим ми подали приклад іншим, більшим країнам", – зазначив він.
Естонія хоче спільно з Україною виробляти озброєння
Окремим напрямом співпраці Каріс назвав розвиток зв’язків між оборонними галузями України та Естонії. Основну увагу країни планують приділити спільному виробництву систем озброєння та розвитку оборонних спроможностей.
"Наші оборонні галузі мають багато чого запропонувати одна одній, і ми в Естонії маємо чому повчитися в України", – наголосив Каріс.
За його словами, укладена між країнами угода має стати важливим кроком для розвитку такого співробітництва.
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