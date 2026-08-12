Естонія оголосила про новий пакет допомоги українцям перед зимою: нададуть понад 300 тисяч євро

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про надання Україні понад 300 тисяч євро для підготовки до зимового періоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації естонського відомства у соціальній мережі X.

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Тепло для прифронтових областей

Естонська сторона виділила 340 тисяч євро, щоб допомогти Україні підготуватися до чергової важкої зими в умовах війни. Допомогу надаватимуть через партнерські неурядові організації. Основну увагу приділять прифронтовим районам, де потреби є найгострішими. Також кошти спрямують на підтримку родин, переселенців та українських рятувальників.

"Країна продовжує підтримувати Україну у підготовці до чергової важкої зими в умовах війни, а тому країна виділила на ці цілі 340 тисяч євро", – наголосили у МЗС Естонії.

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Масштабна європейська підтримка

Окрім Естонії, підтримку українському енергетичному сектору надають й інші партнери. Нещодавно Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Також наприкінці червня уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакета допомоги на суму близько 140 мільйонів євро на 2026 рік. Ці кошти призначені для підтримки енергетичного сектора України перед початком зими.

Раніше повідомлялося, що в Естонії суттєво зменшилися обсяги пожертв на підтримку України. Якщо раніше йшлося про мільйони євро, то нині щорічні збори становлять лише кілька сотень тисяч.

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