Эстония объявила о новом пакете помощи украинцам перед зимой: выделят более 300 тысяч евро

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о выделении Украине более 300 тысяч евро на подготовку к зимнему периоду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации эстонского ведомства в социальной сети X.

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Тепло для прифронтовых областей

Эстонская сторона выделила 340 тысяч евро, чтобы помочь Украине подготовиться к очередной тяжелой зиме в условиях войны. Помощь будет оказываться через партнерские неправительственные организации. Основное внимание будет уделено прифронтовым районам, где потребности наиболее остры. Также средства будут направлены на поддержку семей, переселенцев и украинских спасателей.

"Страна продолжает поддерживать Украину в подготовке к очередной тяжелой зиме в условиях войны, поэтому она выделила на эти цели 340 тысяч евро", — подчеркнули в МИД Эстонии.

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Масштабная европейская поддержка

Помимо Эстонии, поддержку украинскому энергетическому сектору оказывают и другие партнеры. Недавно Европейский Союз направил дополнительные 30 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Также в конце июня правительство Швеции приняло решение о выделении нового пакета помощи на сумму около 140 миллионов евро на 2026 год. Эти средства предназначены для поддержки энергетического сектора Украины перед началом зимы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии существенно сократились объемы пожертвований в поддержку Украины. Если раньше речь шла о миллионах евро, то сейчас ежегодные сборы составляют лишь несколько сотен тысяч.

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