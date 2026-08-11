В Эстонии резко сократились пожертвования на помощь Украине

В Эстонии значительно сократились объемы пожертвований в поддержку Украины. Если раньше речь шла о миллионах евро, то сейчас ежегодные поступления составляют всего несколько сотен тысяч.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

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Организаторы сбора помощи связывают такую тенденцию с усталостью от войны, ухудшением экономической ситуации и падением доверия к неправительственным организациям после скандала вокруг НКО Slava Ukraini.

Эстонцам стало сложнее жертвовать деньги

По словам руководительницы Союза спасателей Пии Каллас, на объемы пожертвований влияют сразу несколько факторов.

В частности, части населения Эстонии стало сложнее выделять средства на благотворительность из-за собственных финансовых трудностей. Кроме того, затянувшаяся война приводит к усталости и ослабляет ощущение, что пожертвования способны быстро изменить ситуацию.

Каллас отметила, что люди могут терять веру в то, что их помощь будет способствовать скорейшему завершению войны.

Потребность Украины в помощи остается высокой

В то же время руководительница Союза спасателей подчеркнула, что поддержка Украины сейчас может быть даже важнее, чем в предыдущие годы.

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По её словам, за последний год количество ракетных ударов по гражданскому населению существенно возросло. Удары наносятся не только вблизи фронта, но и в западных регионах Украины.

Из-за этого украинские спасательные службы сталкиваются с большой нагрузкой и нуждаются в дополнительной поддержке.

Руководитель Фонда содействия государственной обороне Майт Пальтс отметил, что возможности эстонцев поддерживать Украину сократились, однако желание помогать не исчезло.

По его словам, уровень поддержки в Эстонии остается довольно высоким по сравнению со многими другими европейскими странами.

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