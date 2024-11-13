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Новини
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Українці стали менше донатити на армію, – Bloomberg

забезпечення,виплати,грошове,бойові

В Україні зафіксували суттєве зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.

Про це пише Вloomberg із посиланням на дані українських волонтерських фондів, передає liga.net.

У 2022 році благодійний фонд Сергія Притули зібрав стільки коштів, що міг купити супутник для потреб оборони. Проте цього року ситуація змінилася: українці все більше економлять на пожертвах, відчуваючи економічні труднощі та втому від війни.

"Щоб зібрати ту саму суму, ми працюємо втричі більше, ніж у попередні роки", – каже Притула.

Це скорочення сталося у найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що майбутній президент США Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, пише видання.

Більшість приватних благодійних організацій повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула каже, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію – деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.

Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 млрд грн, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує $50 млрд. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне – від одягу до розвідувальних дронів.

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Найбільша благодійна організація "Повернись живим" зафіксувала зменшення внесків на 15%.

За даними серпневого опитування Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, близько третини українців зменшили свої донати порівняно з минулим роком.

Інша благодійна організація, Reactive Post, повідомляє про спад на понад 40% порівняно з минулим роком. Зараз більшість донорів – це ті, хто жертвував раніше.

Деякі волонтери вважають, що українці просто "звикли" до війни, сприймаючи її як далеку від повсякденного життя. Чимало людей допомагають напряму своїм рідним на фронті, замість того, щоб робити внески через організації.

Хоча обсяги пожертв скоротилися, ці кошти все ще потрібні на потреби, які держава не завжди встигає закривати, підкреслює Олег Карпенко з "Повернись живим".

Водночас із початком війни багато домогосподарств втратили частину доходів, а податкове навантаження може ще більше вплинути на можливості жертвувати.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році (рекордні 34,38 млрд грн).

Автор: 

благодійність (74) гроші (539) пожертви (22) волонтери (28)


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Топ коментарі
+40
Донатять тому кому треба, а не міфічному супутнику **********
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13.11.2024 13:00
+32
спостерігаючи за прокурорами і мсек - відчуваєш що тебе десь по крупному най*обують…
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13.11.2024 13:07
+30
Тільки адресні донати перевіреним! Притули йдуть лісом
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13.11.2024 13:05
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ти допомагаєш хоча б напряму, якщо не фондам?
Бо гарантую, що ні, а просто ти кацап чи з ДНР залізло сюди
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13.11.2024 14:37 Відповісти
все кто не любят потужного клоуна и претулу часть его команды это агенты кремля и даунбасцы
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13.11.2024 14:52 Відповісти
Бо якщо татка забрав ТЦК, то родичі будуть радше допомагати мамі та дітям, що лишилися без підтримки на помітний час, а не донатити на ВСУ.
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13.11.2024 14:25 Відповісти
з якого переляку "блумберг" вирішив розказувати про донати на армію та робити висновки. Най краще розказує про роботу червогого хреста або про оон і робить висновки. Вони усі з одніє бочки і "блумберг".
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13.11.2024 14:38 Відповісти
А скільки задонатив 95й балаган? Хоча,вони ні до чого,бо йшлося про українців.
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13.11.2024 15:23 Відповісти
Які донати? Країна яка в 21 столітті ввела кріпосне право, повинна зникнути
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13.11.2024 15:36 Відповісти
Тут за гірку правду прийнято банити на три доби.
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13.11.2024 16:04 Відповісти
Главная причина-это действия ТЦК...Из за этих пдр...У меня кто был из знакомых,все с лета перестали донатить именно по этой причичине,потому что стерлась четкая грань между воинами ЗСУ и какими то ряжеными пдрм..В этом главная причина-других следственных связей пратически нет(таких как обнищание,усталось от войны) Нет...Главная причина-беспредел
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13.11.2024 16:16 Відповісти
Ухилянте, головна причина твій кумир чотириразовий ухилянт боневтік зі своєю шоблою!
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13.11.2024 19:55 Відповісти
Именно тебе на лечение никто не пожертвует-агрессивный вуйко.Ухилянтом можно называть человека только по решению суда,если на него заведено процессуальное производство по уклонению от боевой службы,что нужно еще доказать... Привыкли вякать что не попадя... Страну превратили в зону и концлагерь.Иди с кацапами воюй,а не со своими гражданами,или лечись,если не можешь с собой совладать
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13.11.2024 22:27 Відповісти
Кацапбидло пиз...й у свою московію! Ми тут якось самі розберемося.
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13.11.2024 23:27 Відповісти
Вуйкорогий-пзд. давай валить лес и янтарь копать..иначе прийдет злой бригадир и на цепок посадить.Всю страну за бесценок размарадерили-тупни винторогие...Разберется оно.
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14.11.2024 11:36 Відповісти
Ліл, так зелені гандони гусей вже общипали повністю. У людей просто грошей вже немає з такими тарифами, податками та інфляцією.
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13.11.2024 16:16 Відповісти
є у тих хто і не донатив і не буде
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14.11.2024 00:45 Відповісти
В держави було три роки, щоб припинити красти і в рази наростити оборонну промисловість. На самих донатах війну не виграти. Тому журналістам порада - у таких новинах не до людей дойопуйтеся, а акцентуйте увагу на під@расах при владі.
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13.11.2024 16:34 Відповісти
А місцеві борці з ухилянтами певно найбільше донатять? Чи вони вже своє відмучилися і тепер тільки дивляться, як би шо отримати?) Га, антислимаки?)
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13.11.2024 17:29 Відповісти
Ой і хтож в цьому винен? яке складне питання.
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13.11.2024 17:51 Відповісти
А шо ви хотіли? Ви будете людей називати ухилянтами, блокувати їм рахунки, блокувати нормальне функціонування за кордоном, а люди будуть продовжувати гроші слати? Потрусіть олігархів, прокурорів, суддів, депутатів, міністрів. Нехай хоч половину віддадуть на військо. І тоді не прийдеться просити по всьому білому світові. Там страшні гроші будуть.
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13.11.2024 20:52 Відповісти
Це теж вірно..Але чекати поки їх потрясуть можна недочекатись.б прийдуть кацапи й вас потрясуть..Так шо то все відмовки..Донатьте тим кого знаете особисто..
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13.11.2024 23:42 Відповісти
тих що за кордоном кацапи не ротрясуть
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14.11.2024 00:47 Відповісти
тим що втекли тепер буде займатись ФБР..ті розтрясуть..а ми допоможем..
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14.11.2024 23:39 Відповісти
Донатьте тим кого знаете особисто..В всіх е знайомі,рідні у війську...Прокурори та аферисти від зелі-єрмака то прайде а країна буде..Донатьте неморозтесь...Це вкладення в наше майбутне..
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13.11.2024 23:40 Відповісти
З українців зібрали 8,4 мільярда "податку на Google" з початку року Джерело: https://biz.censor.net/n3519787

це якісь інші гроші від інших українців?
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14.11.2024 10:11 Відповісти
Так може Притулі треба не з народу збирати,а з своїх олігархів спонсорів?!
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14.11.2024 10:18 Відповісти
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