Українці стали менше донатити на армію, – Bloomberg

В Україні зафіксували суттєве зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.

Про це пише Вloomberg із посиланням на дані українських волонтерських фондів, передає liga.net.

У 2022 році благодійний фонд Сергія Притули зібрав стільки коштів, що міг купити супутник для потреб оборони. Проте цього року ситуація змінилася: українці все більше економлять на пожертвах, відчуваючи економічні труднощі та втому від війни.

"Щоб зібрати ту саму суму, ми працюємо втричі більше, ніж у попередні роки", – каже Притула.

Це скорочення сталося у найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що майбутній президент США Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, пише видання.

Більшість приватних благодійних організацій повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула каже, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію – деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.

Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 млрд грн, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує $50 млрд. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне – від одягу до розвідувальних дронів.

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Найбільша благодійна організація "Повернись живим" зафіксувала зменшення внесків на 15%.

За даними серпневого опитування Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, близько третини українців зменшили свої донати порівняно з минулим роком.

Інша благодійна організація, Reactive Post, повідомляє про спад на понад 40% порівняно з минулим роком. Зараз більшість донорів – це ті, хто жертвував раніше.

Деякі волонтери вважають, що українці просто "звикли" до війни, сприймаючи її як далеку від повсякденного життя. Чимало людей допомагають напряму своїм рідним на фронті, замість того, щоб робити внески через організації.

Хоча обсяги пожертв скоротилися, ці кошти все ще потрібні на потреби, які держава не завжди встигає закривати, підкреслює Олег Карпенко з "Повернись живим".

Водночас із початком війни багато домогосподарств втратили частину доходів, а податкове навантаження може ще більше вплинути на можливості жертвувати.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році (рекордні 34,38 млрд грн).