В Естонії різко скоротилися пожертви на допомогу Україні

В Естонії суттєво зменшилися обсяги пожертв на підтримку України. Якщо раніше йшлося про мільйони євро, то нині щорічні збори становлять лише кілька сотень тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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Збирачі допомоги пов'язують таку тенденцію з втомою від війни, складнішою економічною ситуацією та падінням довіри до неурядових організацій після скандалу навколо НКО Slava Ukraini.

Естонцям стало складніше жертвувати гроші

За словами керівниці Союзу рятувальників Пії Каллас, на обсяги пожертв впливають одразу кілька факторів.

Зокрема, частині населення Естонії стало складніше виділяти кошти на благодійність через власні фінансові труднощі. Крім того, затяжна війна призводить до втоми та зменшує відчуття, що пожертви здатні швидко змінити ситуацію.

Каллас зазначила, що люди можуть втрачати віру в те, що їхня допомога сприятиме швидшому завершенню війни.

Потреба України в допомозі залишається високою

Водночас керівниця Союзу рятувальників наголосила, що підтримка України зараз може бути навіть важливішою, ніж у попередні роки.

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За її словами, протягом останнього року кількість ракетних атак по цивільному населенню суттєво зросла. Удари відбуваються не лише поблизу фронту, а й у західних регіонах України.

Через це українські рятувальні служби стикаються з великим навантаженням і потребують додаткової підтримки.

Керівник Фонду сприяння державній обороні Майт Пальтс зазначив, що можливості естонців підтримувати Україну скоротилися, однак бажання допомагати не зникло.

За його словами, рівень підтримки в Естонії залишається доволі високим у порівнянні з багатьма іншими європейськими країнами.

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