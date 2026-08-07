Россия усиливает воздушные атаки и не отказывается от своей позиции по поводу войны, - разведка Эстонии

Россия не изменила своей позиции в отношении мирных переговоров, несмотря на масштабные удары Украины по военной и энергетической инфраструктуре. В то же время на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий, а воздушные атаки обеих сторон только усиливаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие выводы содержатся в еженедельной сводке Сил обороны Эстонии.

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По оценке эстонских военных, Украина стремится заставить Россию начать содержательные мирные переговоры до зимы, усиливая давление ударами по стратегическим объектам в глубине РФ.

Операция СБУ и Сил обороны, продолжающаяся более 40 дней, существенно ослабила российскую нефтеперерабатывающую отрасль: возможности РФ по переработке нефти сократились до самого низкого уровня с 2002 года. Под ударами также оказались аэродромы, склады, порты и другие военные объекты.

Аналитики также отмечают дефицит топлива в отдельных регионах РФ, а наиболее острая ситуация, по их данным, сложилась в оккупированном Крыму, где фиксируются перебои с топливом и электроснабжением.

Украинские удары на большие расстояния были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах и топливной инфраструктуре в Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской, Саратовской, Омской, Самарской областях и Башкортостане.

Также Украина атаковала склады компании Wildberries в восьми регионах РФ и Татарстане — всего с начала кампании под ударами оказались около 20 логистических центров. Кроме того, были нанесены удары по военным объектам в Крыму, Краснодарском крае и авиабазе "Энгельс" в Саратовской области.

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На фронте продолжаются ожесточенные бои

По данным эстонской разведки, среднее количество боевых столкновений за неделю осталось практически неизменным — около 243 в сутки.

Российские войска продвигались на Великобурлукском, Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. В то же время украинские силы проводили активные контратаки в Сумской области, а также на Боровском, Купянском и Славянском направлениях.

Среднесуточные потери российской армии, по оценке Сил обороны Эстонии, составили около 1300 военнослужащих.

Наступление России резко замедлилось

По оценке Сил обороны Эстонии, в июле 2026 года российские войска захватили 36–38 квадратных километров украинской территории — примерно в 15 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В то же время потери российской армии в июле составили 42 860 военнослужащих, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на значительные человеческие потери, Донбасс до сих пор не находится под полным контролем России.

Армия РФ наращивает воздушные атаки

За неделю российские войска выпустили по Украине около 1300 беспилотников и 138 ракет, в том числе 61 баллистическую. Под ударами оказались энергетическая, промышленная, транспортная и аграрная инфраструктура, а также жилые дома и склады почти в 20 областях.

Аналитики также отметили повторное применение Россией северокорейских баллистических ракет KN-23 и сообщение украинской разведки о переброске в РФ северокорейского ракетного подразделения. Кроме того, российские войска все чаще используют ударные дроны с реактивными двигателями.

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