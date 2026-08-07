60% украинцев - против вывода ВСУ из Донбасса. 59% готовы согласиться на "замораживание" войны, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев не поддерживают передачу России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В то же время 59 % респондентов готовы согласиться на прекращение войны по нынешней линии фронта без признания оккупированных территорий российскими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Вывод войск из Донбасса

60% опрошенных считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

На такую уступку готовы 33% (хотя большинство из них признают, что это сложное условие).

Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

В апреле 57% были категорически против такого шага (сейчас 60%), а 36% были готовы одобрить такой вариант (сейчас 33%).

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"Замораживание" войны

Социологи также спросили респондентов об этом варианте - завершении войны на нынешней линии фронта, без международного признания оккупированных территорий частью России и с поддержкой Украины в виде денег и оружия.

59% готовы одобрить его (хотя и в основном неохотно). Категорически против этого сценария - 31%.

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Методология

Опрос проводился 20 июля – 3 августа 2026 года. Всего опрошено 974 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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