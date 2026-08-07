60% українців проти виведення ЗСУ з Донбасу. 59% готові погодитися на "заморозку" війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців не підтримують передачу Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Водночас 59% респондентів готові погодитися на завершення війни по нинішній лінії фронту без визнання окупованих територій російськими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

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Виведення військ з Донбасу

60% опитаних вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки.

На таку поступку готові 33% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою).

Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

У квітні 57% були категорично проти такого (зараз 60%), а 36% готові були схвалити такий варіант (зараз 33%).

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"Замороження" війни

Соціологи також запитали респондентів про такий варіант - завершення війни на нинішній лінії фронту, без міжнародного визнання окупованих територій частиною Росії і з підтримкою України у формі грошей і зброї.

59% готові схвалити його (хоча й теж переважно неохоче). Категорично проти цього сценарію – 31%.

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Методологія

Опитування проводилося 20 липня - 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

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