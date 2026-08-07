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Новини Опитування про війну в Україні
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60% українців проти виведення ЗСУ з Донбасу. 59% готові погодитися на "заморозку" війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Виведення військ з Донбасу та заморозка: ставлення українців

Більшість українців не підтримують передачу Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Водночас 59% респондентів готові погодитися на завершення війни по нинішній лінії фронту без визнання окупованих територій російськими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

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Виведення військ з Донбасу

60% опитаних вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки.

На таку поступку готові 33% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). 

Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

У квітні 57% були категорично проти такого (зараз 60%), а 36% готові були схвалити такий варіант (зараз 33%).

Виведення військ з Донбасу та заморозка: ставлення українців

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"Замороження" війни

Соціологи також запитали респондентів про такий варіант - завершення війни на нинішній лінії фронту, без міжнародного визнання окупованих територій частиною Росії і з підтримкою України у формі грошей і зброї.

59% готові схвалити його (хоча й теж переважно неохоче). Категорично проти цього сценарію – 31%.

Виведення військ з Донбасу та заморозка: ставлення українців

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Методологія

Опитування проводилося 20 липня - 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Читайте: Зеленський посідає 9 місце за рівнем довіри та програє Залужному, Федорову і Буданову у другому турі, - СОЦИС. ІНФОГРАФІКА

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опитування (1989) КМІС (401) війна в Україні (8976)
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Топ коментарі
+22
КМІС це озвучка бажанна Голобородька і прощупування думок українців. Давно немає до них довіри. Але все-таки цікаво, а кому важлива думка? Я так розумію, що "мінські" були дуже погані, а по "мінським" ми не втрачали нічого, то весь Донбас має бути в складі України, бо рішення Голобородька будуть завжди кращими. Так 73%?
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07.08.2026 11:41 Відповісти
+20
Якщо вивести повністю укр.солдат. Донбасу,мокшанські потвори поповзуть далі,тому що у ці мавпи в свою конституцію вже занесли ще 4 області України і по їх законам Херсонська,Запоріжська,Луганську і Донецьку,але тарганам потрібна і Одеса(коридор до Придністровʼя).Так що ті хто за виведення укр.солдат з Донбасу зніміть накінець рожеві окуляри,війна йде заклята на повне знищення українства і тільки сліпий це не бачить і глухий не чує!
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07.08.2026 11:51 Відповісти
+19
Ви тільки заброньованих опитуєте чи що? 300 тисяч на фронті солдат ви теж опитали?
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07.08.2026 11:40 Відповісти

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