60% українців проти виведення ЗСУ з Донбасу. 59% готові погодитися на "заморозку" війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців не підтримують передачу Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Водночас 59% респондентів готові погодитися на завершення війни по нинішній лінії фронту без визнання окупованих територій російськими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Виведення військ з Донбасу
60% опитаних вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки.
На таку поступку готові 33% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою).
Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.
У квітні 57% були категорично проти такого (зараз 60%), а 36% готові були схвалити такий варіант (зараз 33%).
"Замороження" війни
Соціологи також запитали респондентів про такий варіант - завершення війни на нинішній лінії фронту, без міжнародного визнання окупованих територій частиною Росії і з підтримкою України у формі грошей і зброї.
59% готові схвалити його (хоча й теж переважно неохоче). Категорично проти цього сценарію – 31%.
Методологія
Опитування проводилося 20 липня - 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.
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