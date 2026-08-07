45% українців вважають, що війна триватиме у 2027 році. 61% готові терпіти, скільки потрібно, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

45% українців переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки триватиме війна?

"Лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. І ще лише 15% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2027 року.

Натомість 45% очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року або пізніше. Як і раніше, відчутна частка (19%) не має визначеної думки з цього питання", - йдеться в дослідженні.

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Скільки українці готові терпіти війну?

Від початку року соціологи фіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно - з 65% у січні до 48% у квітні.

"Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня. Так, зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно.

Водночас зараз більш короткий період (декілька місяців-пів року) називають 20% респондентів (у квітні було 29%)", - кажутьь у КМІС.

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Методологія

Опитування проводилося 20 липня - 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

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