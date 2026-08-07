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Новости Опрос о войне КМИС
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45% украинцев считают, что война продлится до 2027 года. 61% готовы терпеть столько, сколько потребуется, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Сколько украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса

45% украинцев в основном считают, что война продлится еще долго.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как долго продлится война?

"Лишь 21% украинцев ожидают, что война закончится хотя бы до конца этого года. И еще только 15% ожидают завершения войны хотя бы в первой половине 2027 года.

Зато 45% ожидают завершения войны либо во второй половине следующего 2027 года, либо позже. Как и раньше, значительная доля (19%) не имеет определенного мнения по этому вопросу", — говорится в исследовании.

Как долго украинцы готовы терпеть войну?

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Как долго украинцы готовы терпеть войну?

С начала года социологи фиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо — с 65% в январе до 48% в апреле.

"В то же время в период с апреля по июль-август показатель вернулся почти к прежнему уровню. Так, сейчас 61% ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется.

При этом сейчас более короткий период (несколько месяцев–полгода) называют 20% респондентов (в апреле было 29%)", — сообщают в КМИС.

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Как долго украинцы готовы терпеть войну?

Методология

Опрос проводился 20 июля – 3 августа 2026 года. Всего опрошено 974 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

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опрос (3119) КМИС (397) война в Украине (8915)
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Топ комментарии
+14
qwest
@qwest__
·
12 год
Я зайшов у печеру корупції, увімкнув там ліхтар і почав підсвічувати, що там знаходиться, навіть не розуміючи, який монстр може ховатися за стіною, - Федоров.
---
тобто, ти 7 років працював там, у цій печері, а на 7-му році тільки помітив корупцію ?!
🤣 Мать, ти казкар
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07.08.2026 10:59 Ответить
+13
61% готові терпіти бо мають правильні статеві органи / бронь / відстрочку / пенсійне посвідчення, і знають що їх ніколи не поженуть в окопи. Вони завжди можуть чкурнути за кордон. На відміну від 39% громадян другого сорту, яким випало сконати в концтаборі.
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07.08.2026 10:58 Ответить
+11
В 61% входять посадовці і виїхавші за кордон?
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07.08.2026 10:53 Ответить

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