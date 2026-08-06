В МИД РФ призвали россиян готовиться к длительной войне против Украины, - росСМИ
В Министерстве иностранных дел РФ призвали россиян готовиться к длительному продолжению войны против Украины. В Москве заявляют, что в ближайшее время не видят перспектив для мирного урегулирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам российского дипломата, страны Европы якобы сделали ставку на продолжение войны и не заинтересованы в достижении договоренностей.
"Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность к достаточно длительным военным действиям, но с продуманной стратегией", — заявил Мирошник.
Подобные заявления российские власти делают не впервые. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет продолжать войну до достижения целей, которые Владимир Путин озвучил в июне 2024 года. Среди них — фактическая капитуляция Украины, вывод украинских войск из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, признание оккупированных территорий российскими, отказ Украины от вступления в НАТО, а также так называемая "демилитаризация" и "денацификация".
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Кремль может объявить о новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму из-за нехватки личного состава для продолжения войны. Также о подготовке правовой базы для новой мобилизации сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
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кричат , - мол виноватый проплаченый заподом майдан ❗
Вам 👉🐖 какое дело ❗
Хоть 25 майданов в сутки , проплаченых заподом , востоком , севером или марсианами ❗❗❗.
Спецневойну 2014- 2022 начал трупин и народ россии ❗.
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рф-- росцыякия ФЕКАЛЬНАЯ 💩❗
Фашисская фальшивая фейковая ❗ .
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