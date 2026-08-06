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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны
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В МИД РФ призвали россиян готовиться к длительной войне против Украины, - росСМИ

В МИД России заявили о необходимости готовиться к затяжной войне

В Министерстве иностранных дел РФ призвали россиян готовиться к длительному продолжению войны против Украины. В Москве заявляют, что в ближайшее время не видят перспектив для мирного урегулирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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По словам российского дипломата, страны Европы якобы сделали ставку на продолжение войны и не заинтересованы в достижении договоренностей.

"Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность к достаточно длительным военным действиям, но с продуманной стратегией", — заявил Мирошник.

Подобные заявления российские власти делают не впервые. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет продолжать войну до достижения целей, которые Владимир Путин озвучил в июне 2024 года. Среди них — фактическая капитуляция Украины, вывод украинских войск из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, признание оккупированных территорий российскими, отказ Украины от вступления в НАТО, а также так называемая "демилитаризация" и "денацификация".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Кремль может объявить о новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму из-за нехватки личного состава для продолжения войны. Также о подготовке правовой базы для новой мобилизации сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Читайте: Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну, - Зеленский

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Топ комментарии
+17
Ну адекватні люди і так розуміють що рашисти нуколи не зупиняться поки не повиздихають. Зате у нас Зельцман розказує про мірні угоди і шашлики вже до кінця 2026 року
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06.08.2026 17:10 Ответить
+11
А нам тут розповідають, що треба не до тривалої війни готуватись, а до пєрєговоров о мірє.
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06.08.2026 17:08 Ответить
+9
. ФОЛЬГОГОЛОВЫЕ 🇷🇺👉
кричат , - мол виноватый проплаченый заподом майдан ❗
Вам 👉🐖 какое дело ❗
Хоть 25 майданов в сутки , проплаченых заподом , востоком , севером или марсианами ❗❗❗.
Спецневойну 2014- 2022 начал трупин и народ россии ❗.

❗❗❗❗❗❗❗❗❗
рф-- росцыякия ФЕКАЛЬНАЯ 💩❗
Фашисская фальшивая фейковая ❗ .
.
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06.08.2026 17:05 Ответить

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