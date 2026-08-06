У МЗС РФ закликали росіян готуватися до тривалої війни проти України, - росЗМІ

У Міністерстві закордонних справ РФ закликали росіян готуватися до тривалого продовження війни проти України. У Москві заявляють, що найближчим часом не бачать перспектив для мирного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському державному пропагандистському агентству ТАСС заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

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За словами російського дипломата, країни Європи нібито зробили ставку на продовження війни та не зацікавлені в досягненні домовленостей.

"Європа продовжить фінансувати Україну. І з нашого боку має бути готовність до достатньо довготривалих воєнних дій, але з продуманою стратегією", – заявив Мірошник.

Подібні заяви російська влада робить не вперше. У липні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва продовжуватиме війну до досягнення цілей, які Володимир Путін озвучив у червні 2024 року. Серед них – фактична капітуляція України, виведення українських військ із Донеччини, Запорізької та Херсонської областей, визнання окупованих територій російськими, відмова України від вступу до НАТО, а також так звана "демілітаризація" і "денацифікація".

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації після вересневих виборів до Держдуми через нестачу особового складу для продовження війни. Також про підготовку правової бази для нової мобілізації повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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