Росія посилює повітряні атаки та не відмовляється від своєї позиції щодо війни, - розвідка Естонії

Росія не змінила своєї позиції щодо мирних переговорів, попри масштабні українські удари по військовій та енергетичній інфраструктурі. Водночас на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій, а повітряні атаки обох сторін лише посилюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі висновки містяться у щотижневому зведенні Сил оборони Естонії.

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За оцінкою естонських військових, Україна прагне змусити Росію розпочати змістовні мирні переговори до зими, посилюючи тиск ударами по стратегічних об'єктах у глибині РФ.

Операція СБУ та Сил оборони, що триває понад 40 днів, суттєво послабила російську нафтопереробну галузь: можливості РФ з переробки нафти скоротилися до найнижчого рівня з 2002 року. Під ударами також опинилися аеродроми, склади, порти та інші військові об'єкти.

Аналітики також відзначають дефіцит пального в окремих регіонах РФ, а найгостріша ситуація, за їхніми даними, склалася в окупованому Криму, де фіксуються перебої з пальним та електропостачанням.

Українські далекобійні удари були зосереджені на нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі в Криму, Краснодарському краї, Волгоградській, Саратовській, Омській, Самарській областях та Башкортостані.

Також Україна атакувала склади компанії Wildberries у восьми регіонах РФ і Татарстані — загалом від початку кампанії під ударами опинилися близько 20 логістичних центрів. Крім цього, були завдані удари по військових об'єктах у Криму, Краснодарському краї та авіабазі "Енгельс" у Саратовській області.

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На фронті тривають запеклі бої

За даними естонської розвідки, середня кількість бойових зіткнень за тиждень залишилася майже незмінною - близько 243 на добу.

Російські війська мали просування на Великобурлуцькому, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас українські сили проводили активні контратаки на Сумщині, а також на Борівському, Куп'янському та Слов'янському напрямках.

Середньодобові втрати російської армії, за оцінкою Сил оборони Естонії, становили близько 1300 військовослужбовців.

Просування Росії різко сповільнилося

За оцінкою Сил оборони Естонії, у липні 2026 року російські війська захопили 36–38 квадратних кілометрів української території - приблизно у 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Водночас втрати російської армії у липні становили 42 860 військовослужбовців, що на 29% більше, ніж торік.

Аналітики підкреслюють, що попри значні людські втрати, Донбас досі не перебуває під повним контролем Росії.

Армія РФ нарощує повітряні атаки

За тиждень російські війська випустили по Україні близько 1300 безпілотників і 138 ракет, зокрема 61 балістичну. Під ударами опинилися енергетична, промислова, транспортна й аграрна інфраструктура, а також житлові будинки та склади майже у 20 областях.

Аналітики також відзначили повторне застосування Росією північнокорейських балістичних ракет KN-23 та повідомлення української розвідки про перекидання до РФ північнокорейського ракетного підрозділу. Крім того, російські війська дедалі частіше використовують ударні дрони з реактивними двигунами.

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