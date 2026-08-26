Норвегия усиливает защиту авиабаз: первая противодроновая установка приступила к дежурству

В Норвегии приступила к дежурству первая специализированная установка для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет норвежская общественная телерадиокомпания NRK.

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Новая система будет защищать норвежскую авиабазу

Установка начала работать на взлетной полосе одной из авиабаз недалеко от Тронхейма. На этом объекте будут базироваться новые истребители F-35.

Речь идет о первой противодроновой установке Counter Unmanned Aerial Systems, специально разработанной для борьбы с беспилотниками.

Система предназначена для защиты стационарных объектов от дронов весом до 150 кг. Она способна обнаруживать и идентифицировать беспилотники, а при необходимости — нейтрализовать их.

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Подготовка к развертыванию таких систем началась после того, как в сентябре 2025 года вблизи базы были замечены подозрительные БПЛА. Эти случаи ускорили работу по созданию противодроновой защиты.

Впоследствии еще несколько таких установок должны защищать другие объекты Вооруженных сил Норвегии.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует построить в Латвии завод по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

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