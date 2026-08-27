Польща готова спільно з Україною виробляти ракети PAC-3 для Patriot

Польща має необхідні виробничі потужності для випуску ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і готова розглянути спільне виробництво з Україною. У Варшаві наголошують, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у Брюсселі на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО за участю заступника міністра оборони США Елдріджа Колбі.

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Польща заявила про готовність виробляти PAC-3

За словами Залевського, Польща входить до країн, які вже заявили про спроможність розгорнути на своїй території виробництво PAC-3 – ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

"Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти PAC-3 у Польщі. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження PAC-3 у Європі як щось важливе, що зміцнює європейську безпеку", – сказав він.

Залевський пояснив, що створення додаткових виробничих потужностей за межами США важливе не лише для європейських союзників, а й для самих Сполучених Штатів. За його словами, зараз існує очевидний дефіцит промислових можливостей для виробництва необхідної кількості перехоплювачів.

Водночас Варшава не розглядає майбутнє виробництво як конкуренцію з Україною чи іншими європейськими країнами.

"Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-ким іншим. Тож якщо було б можливо створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами – це добре", – наголосив Залевський.

У Варшаві кажуть, що виробництво має передусім допомогти Україні

Польський посадовець окремо наголосив, що збільшення виробництва ракет для Patriot має працювати не лише на зміцнення протиповітряної оборони країн НАТО.

За його словами, одним із головних отримувачів додаткових перехоплювачів має стати Україна, яка регулярно використовує Patriot для захисту від російських ракетних атак.

"Це виробництво безумовно має підтримувати не лише НАТО, але й Україну, можливо, насамперед Україну, у першу чергу", – заявив Залевський.

Він не виключив різних форматів майбутньої кооперації – зокрема спільного виробництва Польщі та України або ширшої співпраці за участю Німеччини.

"Важливо, що ми маємо свої потужності, маємо компетенції, і ми хотіли б долучитися до цього виробництва. І якщо виявиться, що це буде разом з українцями, або з німцями, або з українцями та німцями – це добре. Бо ми не хочемо конкурувати, ми хочемо зміцнити нашу безпеку", – пояснив заступник міністра.

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Варшава веде переговори зі США та Lockheed Martin

Конкретної моделі виробництва PAC-3 у Європі наразі ще не затверджено. За словами Залевського, Польща перебуває у тісному контакті з американською стороною та виробником ракет – компанією Lockheed Martin.

Тепер Варшава очікує рішень одразу на двох рівнях.

"Ми очікуємо, з одного боку, промислових рішень, а з іншого боку – політичних рішень", – підсумував Залевський.

Таким чином, наразі йдеться про готовність Польщі долучитися до виробництва PAC-3 та пропозицію кооперації з Україною й іншими партнерами. Остаточного рішення про запуск спільного польсько-українського виробництва ракет-перехоплювачів поки не оголошували.

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