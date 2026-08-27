Польша готова совместно с Украиной производить ракеты PAC-3 для Patriot

Польша располагает необходимыми производственными мощностями для выпуска ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и готова рассмотреть возможность совместного производства с Украиной. В Варшаве подчеркивают, что будущие европейские мощности должны, прежде всего, помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в Брюсселе в кулуарах заседания Североатлантического совета НАТО с участием заместителя министра обороны США Элдриджа Колби.

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Польша заявила о готовности производить PAC-3

По словам Залевского, Польша входит в число стран, которые уже заявили о способности развернуть на своей территории производство PAC-3 — ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

"Польша является одной из стран, которые заявили о способности и готовности производить PAC-3 на своей территории. Мы рассматриваем производство средств поражения PAC-3 в Европе как важный шаг, укрепляющий европейскую безопасность", — сказал он.

Залевский пояснил, что создание дополнительных производственных мощностей за пределами США важно не только для европейских союзников, но и для самих Соединенных Штатов. По его словам, в настоящее время наблюдается очевидный дефицит производственных мощностей для выпуска необходимого количества перехватчиков.

В то же время Варшава не рассматривает будущее производство как конкуренцию с Украиной или другими европейскими странами.

"Мы не хотим конкурировать ни с украинцами, ни с немцами, ни с кем-либо еще. Поэтому, если бы было возможно наладить определенную форму сотрудничества между компаниями, между странами — это хорошо", — подчеркнул Залевский.

В Варшаве заявляют, что производство должно в первую очередь помочь Украине

Польский чиновник отдельно подчеркнул, что увеличение производства ракет для Patriot должно способствовать не только укреплению противовоздушной обороны стран НАТО.

По его словам, одним из главных получателей дополнительных перехватчиков должна стать Украина, которая регулярно использует Patriot для защиты от российских ракетных атак.

"Это производство, безусловно, должно поддерживать не только НАТО, но и Украину, возможно, прежде всего Украину", – заявил Залевский.

Он не исключил различных форматов будущего сотрудничества — в частности, совместного производства Польши и Украины или более широкого сотрудничества с участием Германии.

"Важно, что у нас есть свои мощности, есть компетенции, и мы хотели бы присоединиться к этому производству. И если окажется, что это будет вместе с украинцами, или с немцами, или с украинцами и немцами — это хорошо. Потому что мы не хотим конкурировать, мы хотим укрепить нашу безопасность", — пояснил заместитель министра.

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Варшава ведет переговоры с США и Lockheed Martin

Конкретная модель производства PAC-3 в Европе пока еще не утверждена. По словам Залевского, Польша находится в тесном контакте с американской стороной и производителем ракет — компанией Lockheed Martin.

Теперь Варшава ожидает решений сразу на двух уровнях.

"Мы ожидаем, с одной стороны, промышленных решений, а с другой — политических решений", — подытожил Залевский.

Таким образом, речь идет о готовности Польши присоединиться к производству PAC-3 и предложении о сотрудничестве с Украиной и другими партнерами. Окончательное решение о запуске совместного польско-украинского производства ракет-перехватчиков пока не объявлено.

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