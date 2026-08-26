Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України через занепокоєння компаній-виробників, - Келлог
Затримка в наданні Україні ліцензії на виробництво Patriot пов’язана із занепокоєнням компаній-виробників, однак Україна здатна реалізувати технологічні рішення ефективніше.
Про це розповів колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Виробники занепокоєні передачею інтелектуальної власності
Так, за словами Келлога, затримка в наданні Україні ліцензії на виробництво Patriot пов'язана із занепокоєнням компаній-виробників, зокрема Lockheed Martin, щодо передачі їхньої інтелектуальної власності.
Він зазначив, що 8 липня президент США Дональд Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про передачу ліцензії, однак уже через три тижні повідомив, що угоди поки немає.
"Думаю, насправді сталося так: люди або компанії на кшталт Lockheed Martin, великі оборонні гіганти, занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензії своєї інтелектуальної власності", - розповів колишній спецпредставник.
Україна може працювати швидше і краще з новими рішеннями
Водночас Келлог заявив, що вважає таке суто бізнес-рішення оборонних компаній неправильним, адже Україна здатна реалізувати технологічні рішення ефективніше.
"Чому мені подобається ідея, щоб Україна це робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс", - наголосив він.
Також Келлог повідомив, що планує особисто обговорити це питання з президентом США після завершення свого візиту.
"Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро", - зазначив він.
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