Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України через занепокоєння компаній-виробників, - Келлог

Затримка в наданні Україні ліцензії на виробництво Patriot пов’язана із занепокоєнням компаній-виробників, однак Україна здатна реалізувати технологічні рішення ефективніше.

Про це розповів колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Виробники занепокоєні передачею інтелектуальної власності

Так, за словами Келлога, затримка в наданні Україні ліцензії на виробництво Patriot пов'язана із занепокоєнням компаній-виробників, зокрема Lockheed Martin, щодо передачі їхньої інтелектуальної власності.

Він зазначив, що 8 липня президент США Дональд Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про передачу ліцензії, однак уже через три тижні повідомив, що угоди поки немає.

"Думаю, насправді сталося так: люди або компанії на кшталт Lockheed Martin, великі оборонні гіганти, занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензії своєї інтелектуальної власності", - розповів колишній спецпредставник.

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Україна може працювати швидше і краще з новими рішеннями

Водночас Келлог заявив, що вважає таке суто бізнес-рішення оборонних компаній неправильним, адже Україна здатна реалізувати технологічні рішення ефективніше.

"Чому мені подобається ідея, щоб Україна це робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс", - наголосив він.

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Також Келлог повідомив, що планує особисто обговорити це питання з президентом США після завершення свого візиту.

"Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро", - зазначив він.

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